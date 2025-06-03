OECD\'den Türk ekonomisine ilişkin çok konuşulacak tahmin

ABD Başkanı Trump'ın başlattığı ticaret savaşının küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bildiren OECD, küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Kurum, Türkiye için de büyüme öngörüsünü düşürdü.

KÜRESEL BÜYÜME İÇİN YENİ TAHMİN 2,9

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret vergilerinin de neden olduğu belirsizliklerin etkisiyle 2025 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a düşürdü. OECD gelecek yılki büyüme öngörüsünü de aşağı yönlü revize ederek yüzde 3'ten yüzde 2,9'a indirdi.

TÜRKİYE İÇİN DE BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ülkeler bazında bakıldığında OECD; Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, 2026'da ise yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin ediyor. Önceki tahminde bu oranlar sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,9 olmuştu. Raporun Türkiye bölümünde, sıkılaşan finansal koşulların hanehalkı tüketimini sınırladığı, ticaretteki zayıflamanın ise özel sektör yatırımları ve ihracat büyümesini olumsuz etkilediği kaydedildi.

TÜRKİYE SINIRLI ETKİLENECEK

Öte yandan Türkiye'nin Trump'ın gümrük vergilerinden görece "sınırlı" etkileneceğine dikkat çekildi. Türkiye'den ABD'ye yapılan ihracatın halihazırda yüzde 10'luk genel tarife kapsamına girdiği hatırlatılan raporda, yine de bunun, Türkiye'nin toplam dış satımlarının yalnızca yüzde 6'sını ve ekonomik büyüklüğünün yüzde 1'ini oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca Türkiye'nin zaten 2018 yılından bu yana ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine tabi olduğu hatırlatılarak, tüm ülkelere uygulanan yeni yüzde 25'lik vergiden daha az etkilendiği kaydedildi. Raporda, küresel ticaretteki belirsizliklerin Türk ihracatçısını, Avrupa'nın talebinde yaşanabilecek olası bir yavaşlama üzerinden dolaylı olarak etkileyeceği değerlendirmesi yer aldı.

"ENFLASYON KÖRÜKLENEBİLİR"

Kurumun Haziran raporunda küresel ekonominin "giderek daha zorlu" bir görünümle karşı karşıya olduğu vurgulandı. "Yeni gümrük vergileri yoluyla ticaret maliyetindeki artışlar enflasyonu körükleyebilir" denilen raporda, "zayıflayan iş ve tüketici güveni ile artan politika belirsizliklerinin" olumsuz görünüme katkı yaptığı kaydedildi. Trump, 1 Şubat'ta ilk gümrük vergilerini açıklayarak ticaret savaşını tetiklemiş ve ardından dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ile Çin karşılıklı olarak sırasıyla gümrük vergilerini yüzde 145 ve yüzde 125'e kadar yükseltmişti. Washington ile Pekin daha sonra karşılıklı olarak vergi oranlarını düşürme kararı almıştı.

TRUMP'IN POLİTİKALARININ EN OLUMSUZ ETKİSİ ABD'YE OLACAK

OECD'ye göre Trump'ın politikalarından en çok, ticaret savaşının merkezindeki dört ülke; ABD, Kanada, Meksika ve Çin olumsuz etkilenecek. Sürecin diğer ülkelere etkisi ise daha sınırlı olacak. Kurum, ABD için 2025 büyüme beklentisini yüzde 2,2'den yüzde 1,6'ya düşürdü.

ALMANYA İÇİN YÜZDE 0,4 BÜYÜME BEKLENTİSİ

OECD Almanya'nın ise bu yıl yüzde 0,4 büyüyeceğini öngördü. Bu, Alman Ekonomi Bakanlığının 2025 tahminlerinden daha iyi bir sonuca işaret ediyor. Ekonomi Bakanlığı Nisan ayında, 2025 yılını sıfır büyümeyle kapatacaklarını öngörmüş, dönemin Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Gümrük vergileri ve ticaret politikası türbülansı, Alman ekonomisine diğer ülkelerden daha sert vuruyor" demişti. Ekonomisi ihracata dayalı Almanya'da yeni hükümet altyapı yatırımlarına 500 milyar euro harcayarak ekonomik aktiviteyi canlandırmayı hedefliyor.