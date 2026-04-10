OECD Raporu: Türkiye'nin Büyüme Potansiyeli ve Reform İhtiyaçları

10.04.2026 21:39
OECD, Türkiye'nin büyüme potansiyeline dair raporunda demografik avantajların azalacağını ve kadınların işgücüne katılım oranının düşük olduğunu belirtti. Emeklilik reformu ve eğitim önerileri ile rekabetçiliğin artırılmasına yönelik çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 'Büyüme ve Rekabetçiliğin Temelleri 2026' raporunu yayımlayarak Türkiye'ye özel bir bölüm ayırdı. Raporda, Türkiye'nin en gelişmiş ekonomilere daha hızlı yaklaşma potansiyeline sahip olduğu belirtildi ve sabit yatırımların konut ağırlıklı olmasına rağmen, verimliliği artıran varlıkların son yıllarda daha fazla katkı sağladığı ifade edildi.

OECD, Türkiye'deki çalışma çağındaki nüfus artışının devam ettiğini ancak demografik avantajların zamanla azalmasının beklendiğini vurguladı. Kadınların işgücüne katılım oranının düşük olması dikkat çekerken, yaşlanan toplumlar için reform gündeminde yaşlı işçilerin iş gücü arzındaki engellerin kaldırılması ve daha uzun çalışma sürelerinin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Simülasyonlara göre, emeklilik yaşının yükseltilmesi 2060 yılında OECD ülkelerinde kişi başına düşen reel GSYİH'yı yüzde 3 artırabilir.

Türkiye'nin emeklilik sisteminin cömert olduğu ancak yüksek sosyal katkı payları ve sıkı iş güvenliği mevzuatının işgücüne katılımı olumsuz etkilediği ifade edildi. OECD, Türkiye'ye emeklilik yaşını yaşam beklentisine bağlama, emeklilik katkı paylarını düşürme, iş sözleşmelerini esnekleştirme, erken çocukluk eğitimine yatırım yapma, ebeveyn iznini paylaşılabilir hale getirme ve düşük gelirli ailelere nakit yardımları artırma gibi önerilerde bulundu. Eğitim ve becerilerin geliştirilmesinin rekabet gücü için kritik olduğu vurgulandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

