Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, 8. sınıflara LGS için sıkı çalışın dedi - Son Dakika
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Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, 8. sınıflara LGS için sıkı çalışın dedi

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Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, 8. sınıflara LGS için sıkı çalışın dedi
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Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İhsan Karadeniz Ortaokulu'nu ziyaret ederek Okul Müdürü Umut Akmermer ve öğretmenlerle bir araya geldi. Liselere Geçiş Sınavı'na hazırlanan 8. sınıflara seslenen Kabahasanoğlu, inanıp çalışırlarsa başarılı olacaklarını söyledi.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İhsan Karadeniz Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Umut Akmermer ve öğretmenlerle bir araya gelen Kabahasanoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diledi.

Liselere Geçiş Sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerini de sınıflarında ziyaret eden Kabahasanoğlu, "Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı sevgili gençler sizleri seviyoruz ve en iyi şekilde eğitim almanız için çalışıyoruz. Önünüzde önemli bir sınav var. Şimdiden işi sıkı tutmalısınız çünkü zaman çok hızlı geçiyor. Eğer inanır ve çalışırsanız başarılı olursunuz. Bizler her zaman yanınızdayız. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz." dedi.

Kaynak: AA
KaradenizEğitimGüncelLGSSon Dakika

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