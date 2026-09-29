Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, 8. sınıflara LGS için sıkı çalışın dedi

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İhsan Karadeniz Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Umut Akmermer ve öğretmenlerle bir araya gelen Kabahasanoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diledi.

Liselere Geçiş Sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerini de sınıflarında ziyaret eden Kabahasanoğlu, "Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı sevgili gençler sizleri seviyoruz ve en iyi şekilde eğitim almanız için çalışıyoruz. Önünüzde önemli bir sınav var. Şimdiden işi sıkı tutmalısınız çünkü zaman çok hızlı geçiyor. Eğer inanır ve çalışırsanız başarılı olursunuz. Bizler her zaman yanınızdayız. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz." dedi.