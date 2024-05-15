Of'ta Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Of'ta Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Of\'ta Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Of ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü'ne, birçok yetkili ve öğrenci katıldı. Yürüyüşte, öğrenciler dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte Kaymakamlık önünde kule gösterisi gerçekleştirdi.

15.05.2024 13:05
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Of'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, eski otogardan başlayarak Of Kaymakamlığı önünde sona erdi.

Bando eşliğinde dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyen öğrenciler, yürüyüş sonunda Kaymakamlık önünde kule gösterisi yaptı.

Etkinlik, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel'in konuşmaların ardından sona erdi.

Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı öncülüğündeki yürüyüşe, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke, İcra Müdürü Orhan Çal, Mal Müdürü Aziz Çakır, Of Gençlik Merkezi Müdürü Osman Kuduban, Of Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ali Tarakçı, okul müdürleri, öğretmenler, gençlik liderleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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