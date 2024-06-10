Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu

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ABD'nin Florida eyaletinde Şubat ayında meydana gelen banka soygununda Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) ekibinden keskin nişancının, soyguncuyu vurduğu anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde keskin nişancının bilgisayar ekranının arkasından atışı yaptığı görüldü.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Florida eyaletinde bir bankayı soyma girişiminde bulunan 36 yaşındaki Sterling Alavache, Şubat ayında üstünde bomba olduğunu belirterek kendisine parayı teslim etmiş olmalarına rağmen iki banka çalışanını rehin almış ve birinin boğazına bıçak dayamıştı.

KURŞUN BİLGİSAYAR EKRANINDAN GEÇTİ

Olay yerine gelen SWAT ekibinden bir keskin nişancı, kurşun bilgisayar ekranının içinden geçecek şekilde soyguncuyu hedef alarak ateş etti. Alavache alnından vurularak ölürken rehineler sağ salim kurtarıldı. Polis, olayın kamera kayıtlarını 8 Haziran'da paylaştı.