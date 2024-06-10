Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu - Son Dakika
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Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu

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ABD'de bir banka soygunu sırasında kaydedilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Üstünde bomba olduğunu belirtip 2 banka çalışanını rehin alıp birinin boğazına bıçak dayayan soyguncu, SWAT ekibinden bir keskin nişancı tarafından vuruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kurşunun bilgisayar ekranından geçerek soyguncunun alnına isabet ettiği görülüyor.

10.06.2024 14:38
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ABD'nin Florida eyaletinde Şubat ayında meydana gelen banka soygununda Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) ekibinden keskin nişancının, soyguncuyu vurduğu anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde keskin nişancının bilgisayar ekranının arkasından atışı yaptığı görüldü.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Florida eyaletinde bir bankayı soyma girişiminde bulunan 36 yaşındaki Sterling Alavache, Şubat ayında üstünde bomba olduğunu belirterek kendisine parayı teslim etmiş olmalarına rağmen iki banka çalışanını rehin almış ve birinin boğazına bıçak dayamıştı.

Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu

KURŞUN BİLGİSAYAR EKRANINDAN GEÇTİ

Olay yerine gelen SWAT ekibinden bir keskin nişancı, kurşun bilgisayar ekranının içinden geçecek şekilde soyguncuyu hedef alarak ateş etti. Alavache alnından vurularak ölürken rehineler sağ salim kurtarıldı. Polis, olayın kamera kayıtlarını 8 Haziran'da paylaştı.

Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu
Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu
Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Temel Lezgi: Adama helal olsun valla Bizde böyl bir teknolöji varmi acaba 22 12 Yanıtla
    Yavuz null: dayı kurşun bilgisayar çın içinden çıkmadı yanlış anlamışsın sen?? 38 1 sait turk: ??????iş keskin nişancıda kardeşim, üstelik biz derken çokta küçümsemeyin ülkemizi ne cevherlerimiz var, adam normal keskin nişancı işi bu yani, seçilerek alınıyorlar kararını vermiş, atışını hesabını yapıp yollamış hedefe?? 12 1 BAŞBUĞ SUAT: temel sen harbi fıkra oldun ha 2 1
  • ZIPPO null: headshot 7 2 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: O değil de kurşun ekranı delip geçiyor ama ekran hala çalışıyor. ! 4 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Monitör ,gez,göz ,arpacık.:))) 4 0 Yanıtla
  • Bedirhan Aslan: Artık filmini yapıp benzer bir senaryo yaparlar 0 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Adam ödülü hak etmiş. 0 0 Yanıtla

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