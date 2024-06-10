"Kuduz" karantinasına alınan mahallede arbede çıktı - Son Dakika
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Yaşam

"Kuduz" karantinasına alınan mahallede arbede çıktı

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Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin toplatılmasına karşı çıkan hayvan hakları savunucuları, muhtarlık binasına "Dikkat, kuduz risk bölgesi' yazılı tabelayı astı. Bu durum mahalle sakinleri ile savunucular arasında arbedeye neden oldu. Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.

10.06.2024 14:32  Güncelleme: 15:10
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Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen Batıkent Mahallesi'nde eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı.

SALDIRGAN KÖPEK KUDUZ ÇIKINCA BAŞIBOŞ HAYVANLAR TOPLANDI

Batıkent Mahallesi'nde, 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e başıboş köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan Şahin'i ısıran köpek, kuduz çıktı. Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarı Halil Kaya'nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı.

'Kuduz' karantinasına alınan mahallede arbede çıktı

KÖPEĞE YAPILAN MUAMELE TEPKİLERE NEDEN OLDU

Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Şanlıurfa'ya gelen hayvan hakları savunucuları, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı eylem yaptı.

'Kuduz' karantinasına alınan mahallede arbede çıktı

MUHTARLIĞA ASILAN TABELA ARBEDEYE NEDEN OLDU

Hayvan hakları savunucuları, bugün de Batıkent Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde eylem yaptı. Eylemciler, muhtarlık binasına "Dikkat, kuduz risk bölgesi" yazılı tabelayı astı. Bu sırada mahalle sakinleri ile hayvan hakları savunucuları arasında arbede çıktı. 3 kişi gözaltına alınırken, hayvan hakları savunucuları eylemlerine devam edeceklerini söyledi. 3 kişi, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

'Kuduz' karantinasına alınan mahallede arbede çıktı
'Kuduz' karantinasına alınan mahallede arbede çıktı
"Kuduz" karantinasına alınan mahallede arbede çıktı
Kaynak: DHA

Karantina, Şanlıurfa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Kuduz' karantinasına alınan mahallede arbede çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Saltalı: savunanları da uyutun da ölen yavrularımızın ruhu huzur bulsun 27 4 Yanıtla
    Zafer El: Aynen öyle olmazsa olur ins 4 0
  • Emir Arslan: hayvan hakları savunucuları kuduz olabilir nede olsa insanlar kurlarında değil dikkat ederseniz çoğu çocuğu olmayan aile sevgisi bilmeyen insanlardan oluşuyor 22 5 Yanıtla

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