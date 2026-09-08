Of'ta özel öğretim kurumları yöneticileriyle planlama toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Of'ta özel öğretim kurumları yöneticileriyle planlama toplantısı yapıldı

Of\'ta özel öğretim kurumları yöneticileriyle planlama toplantısı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde özel öğretim kurumlarının yöneticileriyle planlama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu.

Trabzon'un Of ilçesinde özel öğretim kurumlarının yöneticileriyle planlama ve değerlendirme toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, müdürlük binasındaki toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Özel öğretim kurumlarının önemli paydaşları olduğunu belirten Kabahasanoğlu, "Hep birlikte bu zamana kadar güzel hizmetler yaptık. Yaptığınız hizmetlere teşekkür ediyorum. Yeni dönemde yapacağınız çalışmalarda hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Of'ta özel öğretim kurumları yöneticileriyle planlama toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Rusya’dan Almanya’ya misilleme St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor
Iğdır FK durdurulamıyor 906’da yiyip, 908’de attıkları golle İstanbul’da da kazandılar Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı

16:08
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
15:50
12 ülkeden İsrail’e ortak yaptırım kararı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı
15:30
Makas açılıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
15:17
Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
15:04
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 16:18:28. #7.12#
SON DAKİKA: Of'ta özel öğretim kurumları yöneticileriyle planlama toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement