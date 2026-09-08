Of\'ta özel öğretim kurumları yöneticileriyle planlama toplantısı yapıldı

Trabzon'un Of ilçesinde özel öğretim kurumlarının yöneticileriyle planlama ve değerlendirme toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, müdürlük binasındaki toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Özel öğretim kurumlarının önemli paydaşları olduğunu belirten Kabahasanoğlu, "Hep birlikte bu zamana kadar güzel hizmetler yaptık. Yaptığınız hizmetlere teşekkür ediyorum. Yeni dönemde yapacağınız çalışmalarda hepinize başarılar diliyorum." dedi.