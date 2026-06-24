Trabzon\'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği

Trabzon'un Of ilçesindeki Bölümlü Şehit İhsan Yıldız Ortaokulu'nda, Türk Mutfağı Haftası etkinliği gerçekleştirildi.
Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğretmen, öğrenci ve velilerin iş birliğiyle hazırladığı yöresel yemekler beğeniye sunuldu.
Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Etkinlik, hazırlanan yemeklerin ikram edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
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