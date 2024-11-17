Ofer Hapishanesi'nde Filistinli Tutuklulara İşkence İddiası - Son Dakika
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Ofer Hapishanesi'nde Filistinli Tutuklulara İşkence İddiası

Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklular fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalıyor.

17.11.2024 22:47
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde bulunan İsrail'in Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutukluların, fiziksel ve psikolojik işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada, heyete bağlı avukatların Ofer Hapishanesi'nde tutulan 15 Filistinliyi ziyaret ederek, maruz kaldıkları şartları dinlediği aktarıldı.

Açıklamada, ismi açıklanmayan bir Filistinli tutuklunun, "cezaevi çalışanlarının tutukluları ellerini hücre deliklerinden dışarı çıkarmaya zorladığı ve sonrasında sert bir şekilde şiddet uyguladığı" ifadesine yer verildi.

"Benimle birlikte alıkonulan tutuklular, hücre deliğine ulaşıp ellerimi çıkarabilmem için beni kaldırmak zorunda kaldılar." diyen Filistinli tutuklu, "Bu tür fiziksel işkenceler, günlük işkencenin en belirgin biçimi haline geldi ve buna çocuk, hasta, yaşlı bütün tutuklular maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Cezaevine girmeden önce bacakları ampute edilmiş bir Filistinlinin görevliler tarafından darbedildiğini aktaran Filistinli tutuklu, Ofer Hapishanesi idaresinin, bacakları kesilmiş olmasına rağmen bu kişiyi her gün yatağından inmeye ve yüz üstü yere yatmaya zorladığını, bunu her gün 4 kez tekrar ettiklerini belirtti.

Avukatların görüştüğü diğer Filistinli tutuklular da, "aç bırakıldıklarını, saat kullanmaları yasak olduğu için zamanı belirleyemediklerini, sabun ve peçete kullanmalarına izin verilmediğini, 10 günde bir sadece 3 dakika duş almalarına izin verildiğini" aktardı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından, İsrailli, Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşları birçok kez İsrail hapishanelerindeki koşulların kötüleştiğini duyurdu.

İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinlilerin "şiddetli darp, aç bırakılma, cinsel saldırı ve tıbbi ihmal" gibi ciddi ihlallere maruz kaldığı ifade ediliyor.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, Gazze'den alıkonulanlar hariç İsrail hapishanelerinde 11 bin 700 Filistinli tutuluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Cezaevi, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ofer Hapishanesi'nde Filistinli Tutuklulara İşkence İddiası - Son Dakika

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