Oğlu Tutuklandı: İzmir'de Cinayet İddiası

İzmir'in Narlıdere ilçesinde evinde ölü bulunan kadın ve birlikte yaşadığı erkeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadının oğlu tutuklandı.

İnönü Mahallesi'nde bir sitedeki daireden kötü koku alan bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler, Nilüfer T. (63) ile birlikte yaşadığı Yusuf Yıldırım'ın (78) kesici alet darbeleriyle hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 25 Temmuz'da yaşandığı değerlendirilen olayın şüphelisinin Nilüfer T'nin oğlu N.E.T. (41) olduğu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlının, olayda kullandığı 2 bıçak, eldiven, kask, kanlı kıyafetler ve annesinin cep telefonunu sakladığı ormanlık arazide ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Zanlının, olayı gerçekleştirmek için uzun süre plan yaptığı, cinayet günü güvenlik kameralarınca tespit edilmemek için kask taktığı, eldiven kullanarak olaya hırsızlık süsü verebilmek için de ikameti dağıttığı öğrenildi.

Öte yandan Nilüfer T. ve Yusuf Yıldırım'ın zanlıyla aralarında uzun süredir anlaşmazlık olduğu belirtildi.