Öğrenci Geri Dönüşümde Ödüllendirildi - Son Dakika
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Öğrenci Geri Dönüşümde Ödüllendirildi

Öğrenci Geri Dönüşümde Ödüllendirildi
11.06.2026 11:48
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Kahramankazan'da bir ilkokul öğrencisi, pet şişeyi geri dönüşüm kutusuna attığı için gram altın kazandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yerdeki pet şişeyi geri dönüşüm kutusuna atan ilkokul öğrencisi, çevreye duyarlı davranışı nedeniyle gram altınla ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile OPET Petrolcülük AŞ işbirliğinde yürütülen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi kapsamında, Gazi İlkokulu'nda "Çöpleri Ayrıştır Yerinde, Doğa Gülsün Seninle" isimli farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında okul yönetimi tarafından belirlenen bir atık, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı koridora bırakıldı.

Yere bırakılan pet şişeyi hangi öğrencinin fark ederek geri dönüşüm kutusuna atacağı, proje sorumlusu öğretmen Medine Kılıç gözetiminde ve kamera kayıtlarıyla takip edildi.

Bir süre sonra 4. sınıf öğrencisi Yavuz Selim Yılmaz, yerde bulunan pet şişeyi alarak ilgili geri dönüşüm kutusuna attı.

Öğrencinin sergilediği örnek davranış, okul yönetimi tarafından gram altınla ödüllendirildi.

Okul müdürü Murat Sarıbaş, AA muhabirine, proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla çeşitli sosyal sorumluluk kampanyalarının hayata geçirildiğini belirtti.

Örnek uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edildiğini ifade eden Sarıbaş, projenin okulda temizlik ve hijyen bilincinin gelişmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrenci Geri Dönüşümde Ödüllendirildi - Son Dakika

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