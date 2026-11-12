Öğrenci Listesi Gazze'de Filistin halkını yok etme girişimine ortak olmayacak - Son Dakika
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Öğrenci Listesi Gazze'de Filistin halkını yok etme girişimine ortak olmayacak

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Sırbistan'da seçimi kazanan Öğrenci Listesi, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik sistematik yok etme girişimine ortak olmayacağını duyurdu. Parti, Filistin'e insani yardımı yoğunlaştıracağını ve Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını bildirdi.

Sırbistan'da seçimi kazanan Öğrenci Listesi, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü Filistin halkını sistematik olarak yok etme girişiminin suç ortağı olmayacaklarını ve Filistin'e insani yardım gönderimini yoğunlaştıracaklarını bildirdi.

Öğrenci Listesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, listenin Sırbistan Ulusal Meclisinde savunacağı programın "Dışişleri ve Ulusal Çıkarlar" başlıklı bölümünde Gazze'ye ilişkin tutuma da yer verildi.

Açıklamada, Sırp halkının soykırım ve etnik temizliğin kurbanı olmanın ne demek olduğunu iyi bildiği, bu nedenle güçlülerin zayıfları ezmesinin her biçimine karşı çıkılacağı belirtildi.

Gazze'ye ilişkin tutumun da bu doğrultuda belirlendiği aktarılan açıklamada, "İsrail'in Gazze topraklarında yürüttüğü, Filistin halkını sistematik olarak yok etme girişiminin suç ortağı olmayacağız ve can kayıplarını önlemek ve kurban sayısını azaltmak için Filistin'e insani yardım gönderimini yoğunlaştıracağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'ya yaptırım uygulanmayacağı, bununla birlikte Ukrayna dahil tüm egemen ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterileceği kaydedildi.

Eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic döneminde Sırbistan, Gazze'ye yönelik saldırılar sürerken İsrail'e silah ve mühimmat satışını artırmıştı.

Vucic, Haziran 2025'te İsrail gazetesi The Jerusalem Post'a verdiği röportajda, 7 Ekim 2023'ün hemen ardından İsrail'e yardım gönderdiklerini belirterek, "Avrupa'da İsrail ile askeri mühimmat ticareti yapan tek kişiyim." demişti.

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından mühimmat satışının durdurulduğunu duyuran Vucic, mart ayında ise "Onlar bize silah satıyor, biz de onlara silah satıyoruz ve bu böyle devam edecek." ifadesini kullanmıştı.

Vucic, seçimden yaklaşık bir ay önce de İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile Jugoimport'un ortak girişimi olan savaş dronu montaj fabrikasının Belgrad'daki açılışını yapmıştı.

Kaynak: AA
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