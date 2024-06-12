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Öğrenci ve öğretmenler Van Gölü sahilini temizledi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenciler Van Gölü kıyısını temizlediler.

Tatvan ilçesinden bulunan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 20 kişilik grup, Van Gölü'ne kıyısı olan Tatvan sahilinde çevre temizliği yaptı. Küçük bir alan olmasına rağmen 5 poşet çöp toplayan öğretmen ve öğrenci grubu, Tatvanlılara seslenerek sahilin temiz tutulması hususunda uyarılarda bulundu.

20 öğrenci ve 2 öğretmen ile birlikte küçük bir sahil şeridinde 5 poşet çöp topladıklarını belirten Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü Alan Şefi Emre Söylemez, "Öğrencilerimizle her sene yaptığımız bu çevre bilincini aşılamak için Tatvan sahiline gelip çevreyi temizledik. Hem yılsonu etkinliği anlamında hem de Tatvan'da çevre bilincini arttırma anlamında böyle bir etkinlik yaptık. 20 öğrenci ve 2 öğretmen ile birlikte küçük bir sahil şeridinde 5 poşet çöp topladık. Katılan öğrencilerimize teşekkür eder, ilçe sakinlerimiz için de ön ayak olmuş oluruz" dedi.