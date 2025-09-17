Öğrenciler Barınma Krizinde Çaresiz - Son Dakika
Öğrenciler Barınma Krizinde Çaresiz

17.09.2025 23:46
CHP'li Kılıç, yurtlardaki rezaletin barınma krizini artırdığını ve öğrencilerin mağdur olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla bir çok ilde barınma sorununun giderek arttığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, " İstanbul'daki Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin hem sosyal medya hesaplarında paylaştıkları hem de bizlere aktardıkları rezalet, barınma krizinin ulaştığı vahim boyutu gösteriyor" dedi.

Kılıç, öğrencilerin barınma sorunlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Çok sayıda öğrenci hala açıkta" diyen Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler, öğrenim görmek için yaşadıkları şehirlerin dışındaki üniversitelere gitmeye başladı. Ancak barınma sorunu, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzbinlerce öğrenciyi vurdu. Yurtlara yerleşemeyen, kiraların fahiş fiyatları altında ezilen veya özel yurtların ücretlerini karşılayamayan çok sayıda öğrenci hala açıkta. Günlerdir farklı kentlerde KYK yurtlarına dönebilen öğrencilerden bilgiler geliyor. Gelen tüm bilgiler skandal niteliğinde. Halihazırda İstanbul'daki Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin hem sosyal medya hesaplarında paylaştıkları hem de bizlere aktardıkları rezalet, barınma krizinin ulaştığı vahim boyutu gösteriyor.

Yaz tatilinde 'tadilat' gerekçesiyle odalarını boşaltmaya zorlanan öğrenciler, yeni dönemde yurtlarına döndüklerinde eşyalarının çalındığını, dolaplarının kırıldığını, odalarının darmadağın edildiğini belirttiler. Diğer yandan yurtta tadilat hala devam ediyor. Şunu sormak lazım, eğitim dönemi başlamış olmasına rağmen nasıl oluyor da tadilat hala bitmiş değil? Öğrenciler, yurt binasına işçilerin girip çıktığını, kartlı giriş sistemi iptal edildiği ciddi güvenlik sorunları yaşadıklarını ifade ettiler. Güvenlik sorunu öyle bir durumda ki, yurda girip-çıkanlardan sözlü taciz yaşayan kız öğrenciler bunu güvenliğe aktardıklarında aldıkları yanıt "oranız buranız açık giyinmeyin" oluyor! Bu ne hadsiz ne sorumsuz bir yanıttır! Güvenliği sağlayacak kişilerin güvenlik sorunu yaratmasıdır bu! Ayrıca tacizi meşrulaştıran ve kız öğrencileri bundan sorumlu tutan dil!

En ağır mağduriyetlerden biri de yurtta kalan depremzede öğrencilere ait. Aileleri hala konteynerlerde yaşayan bu öğrenciler, eşyalarının bir kısmını yurtta bırakmak zorunda kaldı. Ancak onların da eşyaları çalındı. Üstelik sorunlar bununla sınırlı değil. Şikayetlerini ilgili mercilere ileten öğrencilere, 'şikayet ederseniz başınız yanar' denilerek gözdağı veriliyor. Odalarda bira şişeleri, rakı bardakları, sigara izmaritleri bulunuyor. Kapılardaki kartlı giriş sisteminin iptal edilmesiyle ise güvenlik tamamen ortadan kalkmış durumda; isteyen herkes öğrenci odalarına girebiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılı için yurt yatak kapasitesinin 1 milyon olduğunu övünerek açıkladı. Veriler ortada, bu rakam, ihtiyacın yarısından bile azına denk geliyor. On binlerce öğrenci yurtsuz, kiralar karşısında çaresiz, özel yurtların yüksek ücretleri karşısında sahipsiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere güvenli barınma alanı sunmakla yükümlüdür. Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki rezaletin, ülke genelinde büyüyen yurt krizinin ve barınma sorununun hesabı verilmelidir. Sayın Osman Aşkın Bak'ın bu sorunlara yanıt vermek ve sorumluluk almak zorundadır. Biz hem hukuk komisyonumuz hem de ilgili birimlerimizle sürecin takipçisiyiz. Öğrencileri arkadaşlarımızı bu vahametle baş başa bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.