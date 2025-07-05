Öğrenciler Boya Üretimiyle 5 Milyon Lira Hedefliyor

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde yürüttükleri boya üretimiyle bu sene 5 milyon liralık ciro hedefliyor.

Okulun Kimya Teknolojisi Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki ihtiyacı karşılamak üzere başladıkları boya üretimini sürdürüyor.

Geride kalan dönemde günlük 11 varil üretim kapasitesine kadar çıkabilen öğrenciler, tavan ve iç cephenin yanı sıra dış cephe için ihtiyaç duyulan boyaların da üretimini gerçekleştiriyor.

Ham maddenin hazırlanmasından kalite kontrolünün sağlanmasına kadar hemen her alanda aktif görev alan öğrenciler, deneyim kazanmanın yanı sıra döner sermayeden ortalama asgari ücrete yakın seviyede aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Okul Müdürü Özlem Tatar, AA muhabirine, okuldaki üretimin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Okulda ürettikleri boyaya talebin her geçen gün arttığına dikkati çeken Tatar, şöyle konuştu:

"Bu yıl hedefimiz 5 milyon liralık bir ciroya ulaşmak. 2024'te 30 ton üretim gerçekleştirdik. 2025 yılı için şimdiden 20 tonluk sipariş aldık. Bu, hem okulumuzun üretim kapasitesinin hem de sektörle entegrasyonunun önemli göstergesidir."

Sektöre de kalifiye eleman yetişiyor

Kimya öğretmeni Hacı Kuruş ise öğrencilerin üretimin tüm aşamalarında görev aldığını belirterek, "Şu anda öğrencilerimiz mezun olduklarında doğrudan boya sektöründe çalışabilecek seviyede. Özel sektörde 8-10 yılda elde edilecek deneyimi burada 1-2 yılda kazanıyorlar." dedi.

Bölüm öğrencilerinden Muhammed Enes Akın ise ileride kimyager olmayı hayal ettiğini anlatarak, "Okulumda hem üretime katılıyorum hem de aileme destek oluyorum." ifadesini kullandı.