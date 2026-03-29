Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenciler Bursa'yı Keşfetti

29.03.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süloğlu Ali Ayağ Lisesi öğrencileri, Bursa'da tarihi yerleri gezdi, deneylerle bilimi öğrendi.

Süloğlu Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Bursa'yı gezdi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Emin Cevat Tutar'ın himayelerinde, Süloğlu Belediyesinin desteğiyle Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri için Bursa gezisi düzenlendi.

Gezi kapsamında öğrenciler, Cumalıkızık Mahallesi, Tophane ve Ulu Cami gibi tarihi mekanları gezdi.

Müze Keşan Bilim Atölyesi'nde öğrenciler deney yaptı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Müze Keşan'da 7-10 yaş grubu öğrencilerle sihirli süt ve volkan deneyi gerçekleştirildi.

Atölye yöneticisi Güliz Tunç Açıkgöz rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler deneylerle bilimin mucizelerine tanıklık etti.

Enez Kaymakamı Ayık köy ziyaretlerini sürdürüyor

Enez Kaymakamı Merve Ayık, Kocaali köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayık ve beraberindeki kurum müdürleri, Kocaali köyünde Fatma Kavak ile Reyhan Küçük ve ailesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette talepler ve ihtiyaçlar yerinde dinlendi.

Meriç'te bağımlıkla mücadele eğitimi

Meriç ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Meriç Halk Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rehber öğretmen Aşkın Ünal koordinatörlüğünde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitimde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 12:20:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.