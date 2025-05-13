Öğrenciler Erciyes\'i Ziyaret Etti

Kayseri'de, Turizm Haftası kapsamında Tahirini Duran-Dudu Gümüş Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerine verilen Erciyes gezisi sözü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle yerine getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'nun, İncesu ilçesindeki okul ziyaretlerinde öğrencilere gezi sözü verildi.

Büyükkılıç'ın destekleriyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle Erciyes'i ziyaret etti.

Erciyes'te teleferik deneyimi de yaşayan öğrencilere ikramda bulunuldu.

Öğrenciler, destekleri için Büyükkılıç'a teşekkür etti.