Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenciler Karnelerini Aldı

Öğrenciler Karnelerini Aldı
26.06.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı ve yaz tatiline girdi.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Van'da 1637 okulda, 275 bin 826 öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karnelerini aldı.

İpekyolu ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Önder Koç, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu öğrencilere karnelerini verdi.

Hakkari

Kentte 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle il genelindeki 441 eğitim kurumunda 69 bin 17 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bulak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, sınıfları gezerek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Taşyapan, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Bitlis

Bitlis merkez ve ilçelerindeki 751 okulda 96 bin 171 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Kazımpaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak karnelerini teslim etti.

Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Karakaya, basın mensuplarına, karnelerin öğrencilerin yıl boyunca verdikleri çalışmanın karşılığı olduğunu söyledi.

Karnelerin çocuklara, ailelerine ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Karakaya, "İl genelinde 751 okulda 96 bin 171 öğrenci ve 6 bin 396 öğretmenimiz eğitim öğretim yılını tamamladı." dedi.

Vali Karakaya'ya, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve şube müdürleri eşlik etti.

Muş

Muş'ta 702 okulda, 96 bin 341 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, beraberindekilerle öğrencilere karnelerini teslim ederek başarılar diledi.

Çakır, basın mensuplarına, verimli, huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Devlet olarak en büyük önceliklerinin çocukları geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Eğitimin ancak ortak emek ve dayanışmayla başarıya ulaşabileceğine yürekten inanıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı yarınlara donanımlı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak hazırlamaktır. Muş, son yıllarda eğitim alanında önemli bir ivme yakaladı. Özellikle LGS ve üniversiteye giriş sınavlarında elde ettiğimiz başarı her geçen yıl artıyor. Daha fazla öğrencimizi nitelikli liselere ve başarılı üniversitelere yerleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu başarı grafiğimizi daha yukarı taşıyacağız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hakkari, Bitlis, Eğitim, Güncel, Yaşam, Karne, Muş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Almanya’da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın

13:29
EuroLeague’den tarihi karar Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:15
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:42:26. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.