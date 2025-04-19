Öğrenciler MUN'da Yapay Zeka Tartışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenciler MUN'da Yapay Zeka Tartışıyor

Uğur Okulları, MUN programında yapay zeka ve etik konularını ele alıyor, öğrenciler tartışıyor.

19.04.2025 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM'nin programında öğrencilerden 'yapay zeka kullanımı' tartışması

İSTANBUL - Uğur Okulları tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler simülasyon programı Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations/MUN), bu yıl 5'inci kez kapılarını açtı. 'Yapay Zeka Destekli Bir Ekosistemde Sorumlu Davranmak' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte; BM'nin farklı komitelerini simülasyon yoluyla canlandıran öğrenciler, yapay zekanın etik, sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda nasıl ele alınması gerektiğini tartışacak.

Dünyada ilk kez 1953 yılında Harvard Üniversitesi tarafından uygulanan BM simülasyonu MUN, Uğur Okulları'nın desteğiyle bu yıl 5'inci kez düzenlendi. BM'nin farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı Uğur Okulları Model Birleşmiş Milletler Konferansı (U-MUN), 20 Nisan tarihine kadar Pendik'te devam edecek. Tamamen İngilizce olarak gerçekleştirilen programda yüzlerce öğrenci, 'Yapay Zeka Destekli Bir Ekosistemde Sorumlu Davranmak' temasını ele alarak bilinçli teknoloji kullanımına dair önerilerini dile getirecek.

"Geçen yıl kapsamlı eğitim süreci yürütüldü"

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "Öncelikle Uğur Okulları'na böyle bir etkinlik düzenlediği için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bugün dünya genelinde herkes yapay zekanın kullanımını nasıl daha etkili, daha verimli ve daha etik hale getirebiliriz sorusuna cevap arıyor. İşte tam da bu noktada, Uğur Okulları bir eğitim kurumu olmanın ötesine geçerek bir ekosistem olarak hareket ediyor ve bu önemli konuyu etik değerler çerçevesinde ele alıyor.

Geçtiğimiz yıl Uğur Okulları, yapay zeka eğitimine önce yöneticilerinden başladı; ardından bölüm başkanları ve öğretmenlere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme süreci yürüttü. Bu sayede öğretmenlerine ve öğrencilerine yapay zekayı doğru kullanabilmeleri için sağlam bir zemin hazırladı. Türkiye'de bu vizyoner adımı atmış bir başka okul henüz yok" dedi.

Kurt sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Kullandığı token sayısı artıyor, ihtiyaç duyduğu işlem gücü katlanarak büyüyor. Ancak bu gelişmenin bir bedeli var. Yapay zekayı "beslemek" için büyük miktarda enerji ve doğal kaynak tüketiyoruz. Bilgisayarlar işlem yaparken yalnızca elektrik tüketmiyor, aynı zamanda gezegenimizin sınırlı kaynaklarını da zorluyoruz. Yapay zekayı tartışırken aslında insan zekasını da yeniden tanımlıyoruz. Bu yüzden sadece bireylerin değil; şirketlerin, kurumların ve en önemlisi devletlerin bu alanda ciddi ve sürdürülebilir politikalar geliştirmesi, etik ve çevre dostu kurallar koyması gerekiyor.

Bugün burada öğrencilerimizle birlikte sadece geleceğin teknolojisini konuşmuyoruz; aynı zamanda geleceğin ahlakını, bilincini ve sorumluluğunu da inşa ediyoruz. Bu nedenle bu etkinliği çok kıymetli buluyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

"Konuyu etik değerler çerçevesinde ele alıyor"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu Çakır, "Bugün dünya genelinde herkes yapay zekanın kullanımını nasıl daha etkili, daha verimli ve daha etik hale getirebiliriz sorusuna cevap arıyor. İşte tam da bu noktada, Uğur Okulları bir eğitim kurumu olmanın ötesine geçerek bir ekosistem olarak hareket ediyor ve bu önemli konuyu etik değerler çerçevesinde ele alıyor. Geçtiğimiz yıl Uğur Okulları, yapay zeka eğitimine önce yöneticilerinden başladı; ardından bölüm başkanları ve öğretmenlere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme süreci yürüttü. Bu sayede öğretmenlerine ve öğrencilerine yapay zekayı doğru kullanabilmeleri için sağlam bir zemin hazırladı. Türkiye'de bu vizyoner adımı atmış bir başka okul henüz yok" açıklaması yaptı.

Çakır, "Evet, yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Kullandığı token sayısı artıyor, ihtiyaç duyduğu işlem gücü katlanarak büyüyor. Ancak bu gelişmenin bir bedeli var. Yapay zekayı "beslemek" için büyük miktarda enerji ve doğal kaynak tüketiyoruz. Bilgisayarlar işlem yaparken yalnızca elektrik tüketmiyor, aynı zamanda gezegenimizin sınırlı kaynaklarını da zorluyoruz.Yapay zekayı tartışırken aslında insan zekasını da yeniden tanımlıyoruz. Bu yüzden sadece bireylerin değil; şirketlerin, kurumların ve en önemlisi devletlerin bu alanda ciddi ve sürdürülebilir politikalar geliştirmesi, etik ve çevre dostu kurallar koyması gerekiyor. Bugün burada öğrencilerimizle birlikte sadece geleceğin teknolojisini konuşmuyoruz; aynı zamanda geleceğin ahlakını, bilincini ve sorumluluğunu da inşa ediyoruz. Bu nedenle bu etkinliği çok kıymetli buluyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanından katılan öğrencilerimiz var"

Denizli Kampüsü Öğrencisi İbrahim Kocahıdır ise "Uğur Okulları ve Denizli Bahçelievler Koleji adına bu anlamlı ve vizyoner etkinlikte yer almaktan büyük bir gurur duyuyorum. 2025 yılı Model United Nations temalı bu konferans, sadece bir öğrenci buluşması değil, aynı zamanda yapay zeka teknolojileri üzerine düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten genç beyinlerin bir araya geldiği ulusal çapta önemli bir organizasyondur.

Konferansa Türkiye'nin dört bir yanından katılan değerli öğrencilerimiz, komitelerdeki yapıcı tartışmalarla AI (Yapay Zeka) teknolojileri hakkındaki düşüncelerini başarıyla ifade etmişlerdir. Bu süreçte, geleceği şekillendirecek fikirler, etik sorumluluklar ve sürdürülebilir teknoloji anlayışıyla yoğrulmuş başarılı çözüm önerileri (resolution paper) ortaya koymuşlardır. Böylece, bu büyük emek ve bilgi birikimi, güçlü bir proje ve son derece kıymetli sonuçlarla taçlanmıştır" dedi.

Kocahıdır, "Konferansımıza toplamda 150'nin üzerinde ülke temsiliyle katılım sağlanmıştır. Lise düzeyinde yaklaşık 100'ün üzerinde katılımcı öğrenci yer alırken, ilkokul ve ortaokul kademelerinden de yine 75'in üzerinde öğrencimiz aktif olarak etkinliğe katkı sunmuştur. Bu da gösteriyor ki yapay zeka yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli konusu olacak ve bu geleceği yönetecek bireyler burada, bu salonda yetişmektedir. Tüm katılımcılara, organizasyonda emeği geçen herkese ve en önemlisi bu sürece yüreğini koyan öğrencilerimize teşekkür ediyor, bu değerli çalışmanın ilham verici sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler MUN'da Yapay Zeka Tartışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
20:34 Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 07:59:24. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler MUN'da Yapay Zeka Tartışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement