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Öğrenciler Nitelikli Barınma İstiyor

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Marmara Üniversitesi'nde gençler, nitelikli yurt taleplerine dikkat çekerek kira desteği istediler.

14.11.2024 13:45
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(İSTANBUL) - Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde açıklama yapan bir grup genç, tüm öğrencilerin nitelikli barınma alanına kavuşmasının sağlanmasını istedi. CHP Kadıköy Gençlik Kolları'nın açıklamasında "Öğrencilerin nitelikli, eşit ve parasız yurt talepleri karşılanmalı, bu talepler karşılanana kadar kiracı olmak zorunda kalan öğrenciler için kira desteği sağlanmalıdır" denildi.

Marmara Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu'nun "plansız ve programsız bir şekilde taşındığını" belirten gençler Göztepe Kampüsü önünde açıklama yaptı. CHP Kadıköy Gençlik Kolu Başkanı Ali Önder Gürbüz, CHP Kadıköy Gençlik Kolu Yöneticisi Erdener Işık, Halkın Kurtuluşu Partisi'nden  Berfin Arabulan'ın açıklama yaptığı buluşmada, "Yandaşlar sarayda, öğrenciler sokakta", "Yerimiz yurdumuz belli değil", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

"Öğrenciler başlarını sokacak bir çatı dahi bulmakta zorlanmaktadır"

"Bugün halkın dertlerine karşı kör ve sağır olmuş bir iktidar ile karşı karşıyayız. Mehmet Şimşek'in uyguladığı 'boğaz sıkma' politikaları, geniş halk kesimlerini yoksulluk ve açlıkla sınarken, öğrenciler başlarını sokacak bir çatı dahi bulmakta zorlanmaktadır. Alın teriyle bir hayat yaşamaya çalışan her yurttaşımız, yükselen kiralar nedeniyle nitelikli bir konutta barınamama sorunundan muzdariptir" ifadeleriyle başlayan açıklamada yurt sorunu şöyle dile getirildi:

"Bir şekilde yurtlara yerleşmiş öğrenciler; yetersiz imkanlarla karşı karşıya kalmakta, gıdaya erişim noktasında zorlanmaktadır. Yurt yemeklerinin temiz olmadığı yönünde her gün şikayetler artmaktadır. Özellikle Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, yurtlarında yemek yiyemediğini ifade etmektedir. Bu durum pek çok öğrenci için aynı şekildedir. İstanbul'daki bazı KYK yurtlarında, en fazla 2-3 kişinin kalabileceği odalarda 6 kişinin kaldığı görülmektedir. Yurt imkanları bu kadar kötüyken, bir de yurt yönetimlerinin plansız, programsız eylemleri öğrencileri daha da mağdur etmektedir. Bugün burada toplanmamıza neden olan şey, Marmara Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu'nun plansız ve programsız bir şekilde taşınma sürecidir. Öğrenci arkadaşlarımız yurdun taşınmasıyla ilgili bilgilendirilmemiş, neler olacağından habersiz bir şekilde geçici yurtlarda konaklamışlardır. 4 aylık süreç içerisinde tam 4 kez yurt değişikliği yapılmış, öğrenciler tekrar tekrar eşyalarını taşımak zorunda kalmıştır.

"Öğrenciler, tarikat yurtları karanlığına mahkum edilmemelidir"

Taşınılan yurtlarda, gerekli hazırlıkların yapılmadığı, bazı temel ihtiyaçlar konusunda eksikliklerin mevcut olduğu görülmektedir. Bu plansız süreç nedeniyle, öğrenciler, devlet yurdunda barınamayacağı ve kendilerine başka çareler bulması gerektiği yönünde bir düşünceye kapılmıştır. Ekonomik krizin etkileri bu denli büyükken, öğrencilerin devlet yurtlarından ümidi kesmesi; açıkça tarikatlar ve cemaatler için bir büyüme imkanı doğurmaktadır. Öğrenciler bu süreçte olduğu gibi, cemaat ve tarikat yurtlarının karanlığına mecbur bırakılmamalıdır. Barınma bir insan hakkı olarak ele alınmalı, her yurttaşa, bilhassa öğrencilere nitelikli barınma imkanları sunulmalıdır."

Gerekirse kamulaştırma sürecine özel yurtların da dahil edilmesinin istendiği açıklamada, öğrenciye kira desteği istendi:

"Cemaat ve tarikat yurtları kamulaştırılmalı, gerici çevrelerin yurtlar üzerinden yaptığı çalışma engellenmelidir. Gerekirse bu kamulaştırma sürecine özel yurtlar da dahil edilmeli, tüm öğrencilerin nitelikli barınma alanına kavuşması sağlanmalıdır. Nitelikli, eşit ve parasız yurt talepleri karşılanana kadar kiracı olmak zorunda kalan öğrenciler için kira desteği sağlanmalıdır."

Öğrenciler Nitelikli Barınma İstiyor
Kaynak: ANKA

Marmara Üniversitesi, Politika, Gençlik, Kadıköy, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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