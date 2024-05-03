Öğrenciler Ormandaki Yanıcı Materyalleri Temizledi - Son Dakika
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Öğrenciler Ormandaki Yanıcı Materyalleri Temizledi

Karabük'te Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Orman Benim' kampanyası kapsamında öğrenciler, ormanlık alandaki çöpleri topladı. Etkinlikte orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda yangın bilincinin oluşturulması amaçlandı.

03.05.2024 19:03
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Öğrenciler ormandaki yanıcı materyalleri temizledi

KARABÜK - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde Karabük'te öğrencilerin de katılımıyla ormanlık alandaki çöpler toplandı.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çamlık Kent Ormanı'nda orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler çerçevesinde 'Orman Benim' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Erol Özkan, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ve personeller ve öğrenciler katıldı.

Orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile diğer katılımcılar yangına sebebiyet verebilecek kuru dal parçaları ve atıkları topladı.

Etkinliğin, ormanlardaki yanıcı materyallerin azaltılmasına yönelik yapıldığını belirten Orman İşletme Müdürü Kırımlı, "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Özellikle son yıllarda Akdeniz ve Ege bölgelerinde çok büyük yangınlar çıktı. Halkımıza ormanların bizlere emanet olduğu bilincini oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Öğrencilerden Berat Aslan da ormanları çok sevdiğini ifade ederek, etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Aslan, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması noktasında yapılması gerekenlere değindi.

Kaynak: İHA

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