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Öğrenciler Togg'u İnceledi

Öğrenciler Togg\'u İnceledi

Bingöl'de öğrenciler Yerli Malı Haftası kapsamında Togg'u inceledi. Etkinlik büyük ilgi gördü.

12.12.2024 16:48
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Bingöl'de öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, öğrencilerin Togg'u yakından görebilmesi için kurumlarına ait aracı Turgut Özal Ortaokulu'na gönderdi.

Öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğince Togg'a bindi.

Zazaca öğretmeni Mahmut Kaya, Yerli Malı Haftası dolayısıyla çocuklara böyle sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çintay'a bu teklifi sunduklarını, kendisinin de olumlu karşıladığını belirten Kaya, "Çocuklar bu sayede Togg'u inceledi ve çok sevdi. Emeği geçen herkes teşekkür ederiz." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Yasin Almanyakacı da Togg'un yerli ve milli olması nedeniyle kendilerini onurlandırdığını dile getirdi.

Reyyan Cirit de çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Rengi, konforu gayet güzel bir araba. Biz çok beğendik. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay'a bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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