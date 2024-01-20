Öğrenciler uzayda gıda ürünleri yetiştirme deneylerini sürdürüyor

KARABÜK - Karabük Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 2 yıl önce başlattıkları uzayda gıda ürünleri yetiştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Karabük BİLSEM öğrencileri, uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için teknolojiler geliştiren bilim insanlarına veri akışı sağlarken, bu alana yönelik çalışmalarını iki ayrı grupta sürdürüyor.

İlk projede bitki atıklarından elde edilen oksijen salınımlı polimer gübre çalışması NASA'dan temin ettikleri gübre çalışmasıyla birlikte deneyen öğrenciler, ikinci projede ise Akdeniz fesleğenini kontrol grubu olan Ceneviz fesleğeniyle kıyaslayarak yerel tohumların araştırmasını yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, Karabük'te gençlerin hayata hazırlanması konusunda akademik başarıda, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde değerlerle ilgili iyi bir yerde olmasını istediklerini belirterek, "Onun yanında kültürde, sanatta ve bilimde de iyi bir yerde olmalarını istiyoruz. Karabük BİLSEM'de öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz uzayda gıda ürünleri yetiştirmekle ilgili güzel bir çalışmaya imza attılar. 7 öğrencimiz öğretmenleri eşliğinde çalışma yürütüyor. Hatta Safranbolu safranını da uzayda yetiştirmek istiyorlar" dedi.

Akbaş, BİLSEM fen bilimleri öğretmeni Hanife Kılıç ve 7 öğrencisinin uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için yaptığı çalışmaların "Maarifin Yüz Akı" e-dergisinde yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın geri döndüğünde çalışmaların hız kazanacağını kaydeden Akbaş, "Karabük'te Mayısta bilim şenliği yapmayı düşünüyoruz. Şenliğe Alper Gezeravcı'yı davet etmeyi düşünüyoruz. Davetimizle beraber öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz inşallah daha güzel çalışmalara imza atacaklar" şeklinde konuştu.

2 yıl önce başladıkları 'Growing Beyond Earth (GBE- Dünya Ötesinde Büyüme)' projesini bu yılda sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Hanife Kılıç, "İki ayrı proje grubunda şuan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan Doç. Dr. Cengiz Kahraman ve Doç. Dr. Gökhan Çaylı hocalarımızın desteğiyle bitki atıklarından elde edilen oksijen salınımlı polimer gübre çalışmasını NASA'dan temin ettiğimiz gübre çalışmasıyla birlikte deniyoruz. Bu çalışmanın verileri bizim için önemli çünkü uzayda olabildiğince az atık elde ederek çalışmalar yürütülmesi önemli. Diğer bir çalışmamızda da Akdeniz fesleğenini kontrol grubu olan Ceneviz fesleğeniyle kıyaslayarak yerel tohumlarımızın araştırılmasına da giriş yaptık. Bu kapsamda tohum biriktiriyoruz ve safranı denemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl yaptıkları projede çok bitki atığı olduğunu fark ettiklerini aktaran öğrencilerden Muhammed Ali Telli ise şunları söyledi: "Atıkları gübre olarak kullanıyoruz. İstanbul Üniversitesindeki hocalarımızdan gübre temin ettik ve bu gübrelerle ekimlerimizi yaptık. İnşallah ekimlerimizden güzel sonuç alırız ve ekimlerimiz daha çok verim sağlar. Bu projemizde amacımız bu. İkinci projemiz de yerel tohum projemiz. Projede Türkiye'nin yerel tohumlarını kullanarak daha çok verim almayı amaçlıyoruz. Yaz aylarında da safran çiçeği denemeleri yapacağız.