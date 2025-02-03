Öğrenciler Yarıyıl Tatilinin Ardından Okula Döndü

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2024-2025 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin ardından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün dersbaşı yaptı.

Yurt genelinde, 20 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında, yarıyıl tatilinin ardından bugün dersbaşı yaptı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda okula dönüş heyecanı yaşayan öğrenciler bayrak töreninde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk derslerine girdi.

Öğrenciler, tatilde ödevlerini tamamladıklarını ve bol bol eğlendiklerini belirterek, okulu özlediklerini söyledi.