Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi - Son Dakika
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Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi

Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi
26.06.2026 12:58
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne törenleri yapıldı, öğrenciler yaz tatiline başladı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

Antalya'da il genelinde 1774 okulda öğrenim gören 484 bin 576 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Hulusi Şahin, Dilşad Refizade İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.

Yoğun bir yılın ardından artık tatil zamanının geldiğini belirten Şahin, öğrencilere yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karne alan öğrencilerin sevinçlerine ortak olduklarını söyleyen Şahin, "Milli Eğitim camiasının tüm mensuplarına çocuklarımıza göstermiş oldukları emekten dolayı teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz bu 3 ay boyunca bilgisayardan ve cam ekranlardan uzak dursunlar. Öğrencilerimiz çıksınlar, koşsunlar, eğlensinler, arkadaşlarıyla zaman geçirsinler." diye konuştu.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde bin 203 okulda 162 bin 482 öğrenci karne aldı.

Menteşe ilçesindeki Sabri Acarsoy İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene katılan Vali İdris Akbıyık, öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Akbıyık, tatillerini iyi geçirmeleri için tavsiyede bulunduğu öğrencilerden kitap okumalarını istedi.

Törene, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş de eşlik etti.

Isparta

Isparta'da 74 bin 833 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Hafız İbrahim Demiralay İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini Isparta Valisi Abdullah Erin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak verdi.

Burdur

Burdur'da 42 bin 82 öğrenci karne aldı.

Burdur Özboyacı İlkokulu'nda, gerçekleştirilen törene katılan Vali Tülay Baydar Bilgihan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Bilgihan, öğrencilere karne ve hediyelerini dağıtarak iyi tatiller dileğinde bulundu.

Törene, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi - Son Dakika

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