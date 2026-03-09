Öğrencilerden Bakkala Yardım

Samsun'un Havza ilçesinde Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, topladıkları para ile mahalle bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi.

Ilıca İlkokulu ve Ortaokulunda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde Osmanlı döneminde varlıklı kişilerin, borçlu ile borcu ödeyenin birbirini görmediği yardımlaşma usulü olan "zimem defteri" geleneğini yaşattı.

Okulda "zimem kutusunda" öğrenciler ve öğretmenlerin katkıları ile 12 bin 800 lira toplandı. Toplanan para ile mahalle bakkalına giden öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde toplam 10 bin 800 lira veresiye yazılı olan defterdeki borçları ödedi, kalan 2 bin lirayı ise ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin ekmek ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması adına bakkala bıraktı.

Mahalle bakkalı Cemal Kurt, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinliklerinin güzel olduğunu ifade ederek, "Mahallemizin öğrencilerinin yardımlaşma konusundaki hassasiyetleri bizleri mutlu etti." dedi.

Veresiye defterindeki borçları kapatan öğrenciler, bakkalın camına "Bu bakkaldaki veresiye defterinde bulunan borçlar zimem uygulaması kapsamında Ilıca İlkokul ve Ortaokulu tarafından karşılanmıştır" yazılı kağıt yapıştırdı.

Okul öğrencilerinden Songül Demirtaş, "İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve zor zamanlarında onların yanında olduğumuzu göstermek için aramızda para topladık." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Muhammed Talha Öztürk ise "Topladığımız para ile borcu olanlara yardım ettik." ifadelerini kullandı.

İlkokul ve Ortaokul Müdürü Halit Gökçe, Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda hayata geçirdiği "Maarif Yüzyılı Modeli" ile öğrencilerinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini çok önemsediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında okullarda ramazan etkinlikleri düzenlenmekte. Biz de okulumuzda ramazan ayının ruhunu öğrencilerimize aşılamak adına birçok faaliyet düzenledik. Öğrencilerimizle yardımlaşma ile ilgili bir etkinlik yapmak istedik. Bu konuda bizim geleneğimizde çok güzel bir uygulama var, zimem defteri uygulaması. Bu kapsamda öğrencilerimizin kendi harçlıklarından biriktirecekleri paralar ile mahalle bakkalımızdaki borç defterini kapatmayı planladık."

Bu etkinliği ramazan ayı boyunca sürdürecektik ama öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile çok kısa sürede sonuç aldık ve mahalle bakkalımızdaki veresiye defterini kapatmış olduk. Bu şekilde çocuklarımızın hem yardımlaşma duygusunu yaparak yaşayarak öğrenmesini hem de bulunduğumuz çevredeki ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarının giderilmesini önemsiyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin geleceğe dönük bu tür yardım faaliyetlerini içselleştirmesi ve ileriki hayatlarında bunları kullanıyor olması bizim açımızdan önemli bir kazanım olacak."