Öğrencilerden Bakkala Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Bakkala Yardım

Öğrencilerden Bakkala Yardım
09.03.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'daki öğrenciler, topladıkları parayla bakkalın veresiye borçlarını ödedi.

Samsun'un Havza ilçesinde Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, topladıkları para ile mahalle bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi.

Ilıca İlkokulu ve Ortaokulunda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde Osmanlı döneminde varlıklı kişilerin, borçlu ile borcu ödeyenin birbirini görmediği yardımlaşma usulü olan "zimem defteri" geleneğini yaşattı.

Okulda "zimem kutusunda" öğrenciler ve öğretmenlerin katkıları ile 12 bin 800 lira toplandı. Toplanan para ile mahalle bakkalına giden öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde toplam 10 bin 800 lira veresiye yazılı olan defterdeki borçları ödedi, kalan 2 bin lirayı ise ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin ekmek ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması adına bakkala bıraktı.

Mahalle bakkalı Cemal Kurt, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinliklerinin güzel olduğunu ifade ederek, "Mahallemizin öğrencilerinin yardımlaşma konusundaki hassasiyetleri bizleri mutlu etti." dedi.

Veresiye defterindeki borçları kapatan öğrenciler, bakkalın camına "Bu bakkaldaki veresiye defterinde bulunan borçlar zimem uygulaması kapsamında Ilıca İlkokul ve Ortaokulu tarafından karşılanmıştır" yazılı kağıt yapıştırdı.

Okul öğrencilerinden Songül Demirtaş, "İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve zor zamanlarında onların yanında olduğumuzu göstermek için aramızda para topladık." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Muhammed Talha Öztürk ise "Topladığımız para ile borcu olanlara yardım ettik." ifadelerini kullandı.

İlkokul ve Ortaokul Müdürü Halit Gökçe, Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda hayata geçirdiği "Maarif Yüzyılı Modeli" ile öğrencilerinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini çok önemsediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında okullarda ramazan etkinlikleri düzenlenmekte. Biz de okulumuzda ramazan ayının ruhunu öğrencilerimize aşılamak adına birçok faaliyet düzenledik. Öğrencilerimizle yardımlaşma ile ilgili bir etkinlik yapmak istedik. Bu konuda bizim geleneğimizde çok güzel bir uygulama var, zimem defteri uygulaması. Bu kapsamda öğrencilerimizin kendi harçlıklarından biriktirecekleri paralar ile mahalle bakkalımızdaki borç defterini kapatmayı planladık."

Bu etkinliği ramazan ayı boyunca sürdürecektik ama öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile çok kısa sürede sonuç aldık ve mahalle bakkalımızdaki veresiye defterini kapatmış olduk. Bu şekilde çocuklarımızın hem yardımlaşma duygusunu yaparak yaşayarak öğrenmesini hem de bulunduğumuz çevredeki ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarının giderilmesini önemsiyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin geleceğe dönük bu tür yardım faaliyetlerini içselleştirmesi ve ileriki hayatlarında bunları kullanıyor olması bizim açımızdan önemli bir kazanım olacak."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samsun, Güncel, Ilıca, Havza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Bakkala Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:50:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Bakkala Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.