Öğrencilerden Gönüllü Onarım Projesi

Muş'ta Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında gittikleri köy okulu, cami ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor.

"Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışıyla düzenlenen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında okul yönetimi, belirledikleri 10 köy okulu, 10 cami ve 10 ihtiyaç sahibi ailenin evinin onarılması için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip, öğretmenleri eşliğinde köy okulları, camiler ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin bakım ve onarımını yapıyor.

Öğrenciler, okullarda sıra, masa, kapı ve elektrik panolarının tamiratını yaparken, cami ve evlerde ise priz, musluk, ampul, kapı kilidi ve kombilerin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Yürütülen çalışmalarla hem ihtiyaç duyulan eksiklikler gideriliyor hem de öğrenciler mesleki eğitim sürecinde öğrendikleri bilgileri sahada uygulama imkanı buluyor.

Muş Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Rıdvan Subaşı, AA muhabirine, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliğinde gönüllü 15 öğrencinin yer aldığını söyledi.

Okulda anlamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Subaşı, "Öğrencilerimiz bu çalışmaları gönüllülük esasıyla yürütüyor. Şu ana kadar 3 cami, 4 okul ve 5 ihtiyaç sahibi ailenin evindeki eksiklikleri giderdik. Hedefimiz 10 cami, 10 köy okulu ve 10 ihtiyaç sahibi haneye ulaşmak. Öğrencilerimiz okulda aldıkları eğitimi sahada uygulama fırsatı buluyor. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize çalışmalarda eşlik ediyor. Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü öğrencilerimiz etkinliklerde aktif olarak görev alıyor. Çalışmalar kapsamında kapı kolları, musluklar, prizler, ampuller ve bozulan oturaklar tamir edildi."

"Öğrendiklerimizi uygulama fırsatı buluyoruz"

Öğrencilerden Ali Hamza Karataş ise ekip olarak Çöğürlü İlkokulu'na giderek okulun eksiklerini giderdiklerini ifade etti.

Bu ekipte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Okulun kapı menteşeleri kırılmıştı, değiştirdik. Ampulleri ve duyları yeniledik. Sıra ve masaların onarımını yaptık. Elimizden geldiğince okulun eksikliklerini gidermeye çalıştık. Okuldaki küçük kardeşlerimizin daha iyi ortamlarda ve daha rahat eğitim alabilmesi için elimizden geleni yaptık. Okulda öğrendiğimiz bilgileri sahada uygulama fırsatı bulmak da bizim için çok değerli. Onların okuldaki eksikliklerini gidermek bizi mutlu ediyor. Eğer onlara küçük de olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize."

Öğrencilerden İbrahim Karakaya da gönüllü olarak cami, okul ve köylerdeki ihtiyaç sahibi hanelere yardımcı olduklarını vurgulayarak, "Bugün de geldiğimiz Ulu Cami'de muslukları, kapı kollarını ve çeşitli eksikleri onarmak için çalışma yürüttük. Tarihi bir caminin bakım ve onarım çalışmalarında yer almak bizi mutlu ediyor. Burada hem faydalı olmaya çalışıyoruz hem de öğrendiklerimizi uygulama fırsatı buluyoruz." dedi.

Öğrencilerden Seyit Ali Karadağ, ekip olarak cami, okul ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gittiklerini kaydederek, "Bir caminin bozulan musluklarını tamir etmiştik. Daha sonra ihtiyaç sahibi bir arkadaşımızın evine gidip kombisinin bakım ve temizliğini yaptık. Bugün gönüllü olarak geldiğimiz camide ise kapı kollarını, ampulleri ve alt taraftaki depoda bulunan muslukları değiştirdik. Burada gönüllü olarak çalışmamız ve Allah rızası için bir şeyler yapmamız bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.