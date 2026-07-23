Öğrencilere DABİS ile Tercih Desteği - Son Dakika
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Öğrencilere DABİS ile Tercih Desteği

Öğrencilere DABİS ile Tercih Desteği
23.07.2026 13:24
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İŞKUR, LGS ve YKS tercih döneminde öğrencilere Danışman Bilgi Sistemi ile destek sunuyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrencilere Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) ile destek oluyor.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuna duyurulan DABİS ile öğrencilerin geleceklerini planlarken daha bilinçli tercih yapmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öğrenciler sistem üzerinden geleceğin meslekleri, istihdam eğilimleri, iş bulma süreleri, ücret dağılımı ve iş gücü piyasasına ilişkin güncel verilere erişim sağlayabiliyor.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Piazza AVM ile Çobanlı İskelesi'nde kurulan DABİS bilgilendirme stantlarında görev yapan iş ve meslek danışmanları, öğrencilere ve ailelerine sistemin sunduğu imkanlar hakkında bilgi veriyor.

7 Ağustos'a kadar açık kalacak stantlar sayesinde öğrencilerin yalnızca sınav puanlarına göre değil, ilgi alanları, yetenekleri ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlaması yapmaları hedefleniyor.

DABİS'e İŞKUR mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor. Tercih dönemindeki öğrenciler ve aileleri, sistemde yer alan meslek ve istihdam analizlerinden yararlanarak eğitim ve kariyer planlamalarını güçlü veriler ışığında gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Eğitim, Güncel, Yaşam, İŞKUR, YKS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere DABİS ile Tercih Desteği - Son Dakika

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