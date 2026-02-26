Öğrencilere Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika
Öğrencilere Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Öğrencilere Dolandırıcılık Bilgilendirmesi
26.02.2026 20:04
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde dolandırıcılıkla ilgili farkındalık etkinliği düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık olaylarında mağdur olmamaları için bilgilendirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ahmet Altıntaş Salonu'nda düzenlenen "Hesabını verme suça imza atma" farkındalık etkinliğinde, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Sevcan Erciyas sunum yaptı.

Erciyas, sunumda internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suç türleri, telefon numarası ve banka hesabı kiralama, sahte internet siteleri, yatırım ve kripto para dolandırıcılığı ile banka hesaplarının ele geçirilmesi gibi konular hakkında gençlere bilgi verdi.

Özellikle banka IBAN'larının üçüncü kişilerce kullandırılmasının ağır hukuki sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Erciyas, hesapta gerçekleştirilen tüm işlemlerin hesap sahibine ait kabul edildiğini kaydetti.

Erciyas, hesabın başkasına kullandırılması halinde suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık ve suç örgütlerine yardım gibi suçlamalarla karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı.

Erciyas, gençlere hesapların kullanılması sonucu işlenen suçlar ve ceza miktarları hakkında da bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika

