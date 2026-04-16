Öğrencilere Dolandırıcılık Semineri

16.04.2026 15:51
Seydikemer'de lise öğrencilerine dolandırıcılık ve internet güvenliği konusunda seminer verildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde lise öğrencileri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık olaylarında mağdur olmamaları için bilgilendirildi.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seydikemer Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde, Cumhuriyet Savcısı Fehmi Yöndemli, seminer verdi.

Seminerde, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri, kişisel verilerin korunması, sosyal medya güvenliği ve siber suçlarla mücadele konuları ele alındı.

Öğrencilere, özellikle son dönemde artış gösteren, sahte alışveriş siteleri ve kimlik avı gibi yöntemler hakkında bilgiler aktarıldı.

Seminerde, bilinçli internet kullanımı ve şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar detaylı şekilde anlatılırken, öğrencilerin karşılaşabilecekleri olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Kaynak: AA

