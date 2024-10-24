Öğrencinin Ölümüne Sebep Olan Öğretmen Yargılanıyor

Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan öğretmenin yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Banu Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, kazada hayatını kaybeden Miray Arslan'ın annesi Eda ve babası Yakup Arslan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Banu Kaya, savunmasında, önceki beyanlarını yinelediğini ve çok üzgün olduğunu belirterek, "İki evladım var, sınavlara hazırlanıyorlar. Çocuklarımın ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Hepsi beni beklemektedir." dedi.

Eda ve Yakup Arslan çifti ise önceki beyanlarına ekleyecekleri bir şeyin olmadığını ifade etti.

Tekrar söz verilen sanık Kaya, idari ve resmi hiçbir trafik cezasının olmadığını anlatarak, "Samimiyetsiz özür dilediğim yönündeki suçlamaları kabul etmiyorum. Öğrencilerimle diyaloglarım bilinir. Olay nedeniyle çok üzgünüm." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan baba Yakup Arslan, sanığın beyanı sırasında güldüğünü ileri sürerek, "Samimiyetten bahsediyor. Benim çocuğum nerede? 'Evde çocuklarım bekliyor' diyor. Sonuçta ben babayım, çocuğum nerede?" ifadelerini kullandı.

Gülmediğini dile getiren Kaya, "Kendimi ifade ediyorum. Gülmüyorum. Benim ifadem bu." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

2 Eylül'de, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokul ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya, 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı.

Ağır yaralanan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.