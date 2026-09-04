Öğretim Görevlisi Adem Dönmez, Tunus\'ta doktora öğrencilerine illüstrasyon atölyesi düzenledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Adem Dönmez, Türkiye ile Tunus arasında sanat ve akademik işbirliğini geliştirmek amacıyla Tunus Büyükelçiliğinin konferans salonunda doktora öğrencilerine yönelik "İllüstrasyon Köprüleri" başlıklı atölye gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı etkinlikte, doktora öğrencilerine illüstrasyon, dijital çizim ve farklı çizim teknikleri konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Akademisyen Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Susa'da sergi açtığını belirterek, bu kez Türkiye ve Tunus arasında illüstrasyon sanatı aracılığıyla kültürel bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dönmez, "Hedefimiz Türkiye ve Tunus arasında sanat aracılığıyla, bu illüstrasyon sanatı aracılığıyla aslında köprüler kurmak." dedi.

Atölyenin kısa bir illüstrasyon sunumu ve ardından doktora öğrencileriyle bilgisayar ortamında tablet kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalı çalışmadan oluştuğunu aktaran Dönmez, Türkiye ve Tunus'tan örnekler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Türk ve Tunus motifleri yeni yorumlarla buluşuyor

Dönmez, çalışmalarında İslam sanatlarındaki geometrik motiflerden ve Türkiye'deki Selçuklu motiflerinden yararlandığını ifade ederek bunları Tunus'a ait görsellerle bir araya getirip yeni bir üslup oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu motiflerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, "Belki 1000 yıldır uyuyan bir motifi tekrar uyandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Tunus'un geçmişten gelen ortak kültürel mirasına da dikkati çeken Dönmez, iki ülkedeki bazı motiflerin birbirine benzediğini söyledi.

Kütahyalı olduğunu belirten Dönmez, Tunus'ta Kütahya çinilerini anımsatan motiflerle karşılaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendimi gerçekten memleketimde gibi hissettim." dedi.

Dönmez, daha önceki Tunus ziyaretlerinde sokaklarda çeşitli çalışmalar yaptığını, bu çalışmalarını yeni üretimlerle birleştirmeye çalıştığını da kaydetti.

Tunusluların Türkiye ve Türklere yönelik ilgisinin de kendisini mutlu ettiğini anlatan Dönmez, özellikle gençlerin Türkçe konuşanları gördüklerinde yanlarına gelerek Türkiye'den olup olmadıklarını sorduklarını söyledi.

Dönmez, Tunus'ta Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşımın kendileri açısından mutluluk verici olduğunu dile getirerek "Tunus'ta çok sevildiğimizi herkese söylüyoruz." dedi.

"Yeni teknikler ve farklı kültürler keşfettik"

Atölyeye katılan doktora öğrencisi Riham el-Abidi de etkinliğin kendileri açısından verimli geçtiğini belirtti.

İllüstrasyon ve dijital çizim alanında farklı teknikler öğrendiklerini dile getiren Abidi, "Photoshop ve Adobe Illustrator" gibi programların yanı sıra grafik tablet kullanımına ilişkin uygulamalar yaptıklarını anlattı.

Abidi, çizimin ilk aşamasından renklendirmeye, görselin kompozisyonunun değiştirilmesinden esere yeni bir ruh kazandırılmasına kadar farklı uygulamaları deneyimlediklerini ifade etti.

Dönmez'in çalışmalarının öğrencilerin sanatsal bakış açılarını geliştirdiğini belirten Abidi, "Yeni teknikler kullanmayı ve çizim aracılığıyla farklı kültürleri keşfetmeyi öğrendik." dedi.

Abidi, Türkiye ve Tunus arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi açısından atölyenin önemli olduğunu vurgulayarak, Dönmez'in iki kültüre ait unsurları aynı çalışmada buluşturmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Dönmez'in İstanbul'daki bir kongre için hazırladığı afişte Ukbe bin Nafi Camisi, Zeytune Camisi ve Tunus'a özgü kemerleri Türk üslubuyla yorumladığını aktaran Abidi, bunun kendileri için atölyenin önemli kazanımlarından biri olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, Türkiye ve Tunus'un sanatsal mirasındaki ortak unsurlar çağdaş illüstrasyon teknikleriyle yeniden yorumlanırken, öğrencilerin dijital sanat becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı çalışmalar yapıldı.