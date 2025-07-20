Öğretmen Berhan'ın "köy havuzu" çocukların yaz neşesi oldu - Son Dakika
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Öğretmen Berhan'ın "köy havuzu" çocukların yaz neşesi oldu

Öğretmen Berhan\'ın "köy havuzu" çocukların yaz neşesi oldu
20.07.2025 11:30
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Erzurum'da bir çocuğun kendisine havuz yapmaya çalışmasından ilham alan 16 yıllık öğretmen Berhan Karamanlı, çocukların yardımıyla köyde oluşturduğu yüzme havuz, tatil eğlencesi oldu.

Erzurum'da bir çocuğun kendisine havuz yapmaya çalışmasından ilham alan 16 yıllık öğretmen Berhan Karamanlı, çocukların yardımıyla köyde oluşturduğu yüzme havuz, tatil eğlencesi oldu.

Palandöken ilçesinde bulunan Polis Amca İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Berhan Karamanlı, doğduğu Şehitler Mahallesi'nde, bir çocuğun kendi imkanları ile havuz yapmaya çalıştığını gördü.

Ardından öğretmen Karamanlı, evinin önüne mahalledeki çocukların yardımlarıyla büyük bir havuz yaptı.

Atlama tahtası da bulunan havuz, sıcak havalarda çocukların en büyük eğlencesi oldu.

Öğretmen Berhan Karamanlı, AA muhabirine, çocukların mutlu olmasından büyük keyif aldığını söyledi.

Karamanlı, şöyle konuştu:

"Çocukların mutlu olması için sürekli etkinlikler yapıyoruz. Amacımız onlar için çalışmak. Havuz fikri de çocuklarımızdan bir tanesinin burada kendisi için amatörce bir havuz yapmaya çalışırken çıktı. Daha önce kendi çocuklarımız için küçük bir havuz yapmaya çalıştık. Baktık komşularımızın çocukları da var. Biraz daha büyüttük. Baktık pikniğe gelenlerin çocukları var. Nihayetinde bu kadar büyük bir havuzu yaparak sonuca ulaşmış olduk."

Havuzla birlikte çocukları telefon gibi sanal bağımlıktan da uzaklaştırdıklarını ifade eden Karamanlı, "Şu anda çocukların hiçbirisi evde telefonla meşgul olmuyorlar. Tam tersine, ne zaman havuza gidebiliriz, keşke hava ısınsa, sürekli havuzda olsak gibi etkinlikler peşindeler. Burada kendi kendilerine yaratıcı oyunlar bulmaya çalışıyorlar. " diye konuştu.

Karamanlı, birçok çocuğun hayatında ilk defa havuzla tanıştığını dile getirerek, "Keşke onların yaşında olup da bu şekilde eğlenmek bize de nasip olsaydı. Yaşamadığımız mutluluğu onlara yaşatmak için uğraşıyoruz. Burayı yapmaya başlarken 'senin başka işin yok mu? Niye boş işlerle uğraşıyorsun' diyorlardı. Bittiği zaman da 'Helal olsun sana hocam' dediler. Çocuklara her zaman hayalleriniz kadar uçun, hayal kurmadığınız hiçbir şeyi gerçekleştirme şansınız yok diyorum. Bu havuzu çocuklarımızla yaptık. Onların her bir taşta emeği var. Çünkü ben çocuklarla yaşamayı, onlara hayatı yaşatmayı çok seviyorum."

Karamanlı, ayrıca havuzu şebeke suyundan doldurduklarını ve hijyenine çok dikkat ederek sürekli temizlik yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karamanlı, erzurum, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu - Son Dakika

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