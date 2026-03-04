Öğretmen Cinayeti Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmen Cinayeti Protesto Edildi

04.03.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim İş İzmir Şubeleri, öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesini sessiz yürüyüşle kınadı.

(İZMİR) - Eğitim İş İzmir Şubeleri, İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesini sessiz yürüyüşle protesto etti. Konak Pier Köprüsü'nden İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyen eylemciler, müdürlük önüne siyah çelenk bıraktı. Birleşik Kamu-İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü, "Bugün akan kanın sorumlusu, bu siyasal anlayıştır" dedi.

Eğitim İş İzmir Şubeleri, İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesini sessiz yürüyüşle protesto etti. Konak Pier Köprüsü'nde toplanan eğitimciler, ellerinde siyah çelenk, Türk Bayrağı ve Fatmanur öğretmenin fotoğrafıyla birlikte slogan atmadan sirenler eşliğinde Kemeraltı'nda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü. Burada gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından öğretmenler, okullarda artan şiddet vakaları ve güvencesiz çalışma ortamını, yaşanan kayıpları protesto etmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı.

Eğitimciler adına açıklamayı yapan Birleşik Kamu-İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısında bulundu.

"İtibarsızlaştırılan öğretmenlerin, güvenliksiz bırakılan okulların sonucudur"

Yaşanan olayın ihmaller zincirinin sonucu olduğuna dikkat çeken Düdü, şunları söyledi:

"Bu ülkede okulda yine bir öğretmen öldürüldü! Bu cümlenin anlatım bozukluğu Milli Eğitim Bakanlığı'dır, Yusuf Tekin'dir. Artık yeter! Bizleri sürekli itibarsızlaştırma, okullarımızın üzerinden ellerini çek. Biz eğitim sistemini emin ol ki sizsiz çok daha iyi yönetiriz. 44 yaşında bir meslektaşımızı kaybettik. Yaralılarımız var. Vicdanımız sızlıyor, aklımız kabul etmiyor. Uzun süredir okula gelmeyen bir öğrencinin, elini kolunu sallayarak bıçakla okula girebilmesi, iki öğretmeni ve bir öğrenciyi hedef alabilmesi, bir öğretmenimizin hayatını kaybetmesi… Bu tablo bir 'münferit olay' değildir! Bu tablo, yıllardır görmezden gelinen uyarıların, itibarsızlaştırılan öğretmenlerin, güvenliksiz bırakılan okulların sonucudur. Öğrenciyle ilgili rehberlik görüşmeleri yapılmış, tutanaklar tutulmuş, uyarılar yapılmış, hatta çocuk psikiyatrisi tedavi süreci olduğu bilinmektedir. Buna rağmen gerekli önlemler alınmamıştır. Bu açık bir ihmal zinciridir."

"Bu kanın sorumluluğundan kaçamaz"

İktidarın politikalarının okullarda şiddeti artırdığını ve öğretmenleri itibarsızlaştırdığını kaydeden Düdü, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kamu çalışanı görev yaptığı yerde devlet tarafından korunamıyorsa orada kamu otoritesinden söz edilemez. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruyoruz: Daha kaç öğretmenimizin can vermesi gerekiyor? Okullardaki güvenlik açığının bedelini canımızla mı ödeyeceğiz? Öğretmenler her gün ölüm korkusuyla mı derse girecek? Şiddetin tek bir faili yoktur. Bu cinayetin arkasındaki zihniyet; öğretmeni ötekileştiren, her fırsatta hedef gösteren, mesleği değersizleştiren anlayıştır. Öğretmenleri çalışmamakla itham eden, emeğini küçümseyen, itibarsızlaştıran siyasi dildir. Bugün öğretmene değer verilmeyen bir sistemin sonucu ile karşı karşıyayız. Eğitimi kamusal bir hak olmaktan çıkarıp piyasalaştıran, okulları siyasal ve ideolojik yuvalanma alanına çeviren, liyakatsiz yöneticilerle dolduran anlayış, bugün bu kanın sorumluluğundan kaçamaz. Bugün akan kanın sorumlusu, bu siyasal anlayıştır. Öğretmenleri baskı altına alan, güvencesizleştiren, susturmaya çalışan zihniyet; bugün okulları güvenliksiz bırakmıştır."

"Eğitim kurumlarında etkin güvenlik önlemleri alınmalıdır"

Eğitimcilerin taleplerini dile getiren Düdü, "Okullarda şiddetin arkasındaki nedenler bilimsel olarak ortaya konulmalıdır. 'Eğitimde Şiddet Yasası' derhal çıkarılmalıdır. Tüm eğitim kurumlarında etkin güvenlik önlemleri alınmalıdır. Eğitimcilerin, sendikaların ve alan uzmanlarının katıldığı somut bir eylem planı hazırlanmalıdır. Failler caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır. Şiddeti meşrulaştıran medya içerikleri denetlenmeli, toplumsal şiddetle mücadele kamusal bir politika haline getirilmelidir. Bilim dışı, çağdışı müfredat yerine; barışı, birlikte yaşamı, eleştirel düşünceyi öğreten programlar hazırlanmalıdır" dedi.

"Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz"

Düdü, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Bu ülkede öğretmenler canından endişe ederek okula gitmek istemiyor. Biz can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz. Eğitim yuvaları; iktidarın, gerici yapıların, sermayenin ve şiddetin değil; bilimin, laikliğin ve özgürlüğün mekanı olmalıdır. Öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanıncaya kadar susmayacağız, haykıracağız, mücadele edeceğiz. Bugün mesleki itibarımızı koruyamayan, dün öğretmenin anma törenine katılamayan Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmelidir."

Kaynak: ANKA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Cinayeti Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’den İsrail’e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil Çin'den İsrail'e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
GKRY’den “sığınak ve erken uyarı sistemi“ açıklaması GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta’ya şans tanımadı A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya şans tanımadı
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak
Kazanmak için tüm tuşlara basıyor Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz Kazanmak için tüm tuşlara basıyor! Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz
İsrail’de gözaltına alınan iki Türk gazeteci serbest İsrail'de gözaltına alınan iki Türk gazeteci serbest

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 16:59:40. #7.12#
SON DAKİKA: Öğretmen Cinayeti Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.