Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde bir öğretmeni başından silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hacılar Mahallesi'nde dün fıstık bahçesinde öğretmen Yasin Kayran'ın (26) cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan A.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hacılar Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde dün bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ekipler, başından silahla vurularak ölen kişinin Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulunda görevli öğretmen Yasin Kayran (26) olduğunu tespit etmiş, jandarma ekiplerince şüpheli A.E. gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Öğretmen Fıstık Bahçesinde Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?