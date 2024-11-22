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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı "Öğretmen Gözüyle" fotoğraf sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, Kızılay'daki Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.

Serginin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı, hayatını kaybeden öğretmenleri saygıyla yad etti.

Bakanlık olarak, Öğretmenler Günü kapsamında bir hafta boyunca Ankara, İstanbul ve Erzurum'da çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Vural, bu yılki etkinliklerin ana temasının "Öğretmen Gözüyle" olarak belirlendiğini aktardı.

Vural, etkinlikler kapsamında fotoğraf yarışması da düzenlediklerini ve öğretmenlerden gözlerine hoş gözüken her anı fotoğraflayarak yarışmaya göndermelerini istediklerini söyledi.

Yarışmaya 933 eserin gönderildiğini belirten Vural, jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren ve sergilemeye değer görülen fotoğrafları belirlediklerini aktardı.

Yarışmaya katılan tüm öğretmenleri tebrik eden Vural, Bingöl'den Serhat Bürke'nin birinci, Ankara'dan Arzu Özkan'ın ikinci ve İstanbul'dan Seda Akça'nın üçüncü olduğunu açıkladı.

Vural, ödüllerin sahiplerine 26-27 Kasım'da Erzurum'da düzenlenecek programla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından verileceğini kaydetti.

Vural ve beraberindekiler daha sonra açılışını yaptıkları sergiyi gezdi.