Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın Ölümü Meclis Gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın Ölümü Meclis Gündeminde

10.06.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Kılıç, şüpheli ölümle ilgili soru önergesi vererek adli ve idari soruşturmaların aydınlatılmasını istedi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaparken yaşamını yitiren 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kılıç, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaparken şüpheli şekilde yaşamını yitiren 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kılıç, olayla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturmaların tüm yönleriyle ele alınması gerektiğini belirterek, kamuoyuna yansıyan mobbing, baskı ve şiddet iddialarının da açıklığa kavuşturulmasını istedi.

CHP'li Kılıç, "24 yaşında, hayatının baharında bir öğretmenimizi kaybettik. Torbalı'da yaşayan ailesinden yüzlerce kilometre uzakta görev yapan genç bir öğretmenin şüpheli şekilde yaşamını yitirmesi hepimizin vicdanını yaralamıştır. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğruysa, ortada yalnızca bireysel bir trajedi değil, aynı zamanda kamu yönetiminin ve denetim mekanizmalarının sorgulanmasını gerektiren çok ciddi iddialar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERİN SESİNİ DUYMAYAN BİR SİSTEM SAĞLIKLI İŞLEYEMEZ"

Öğretmenlerin çalışma koşullarına dikkati çeken CHP'li Kılıç, eğitim sisteminin temel unsurunun öğretmenler olduğunu vurguladı. Kılıç, şunları kaydetti:

"Öğretmenler bu ülkenin geleceğini yetiştiriyor. Ancak bugün eğitim emekçileri geçim ve gelecek kaygısıyla mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Ağır ekonomik koşulların yanı sıra mobbing, psikolojik baskı, keyfi uygulamalar ve yönetsel sorunlara ilişkin şikayetlerin arttığını görüyoruz. Bir öğretmen yaşadığı sorunları tutanak altına almak zorunda kalıyor, çeşitli mercilere başvuruyor ve buna rağmen kendisini güvende hissedemiyorsa burada üzerinde durulması gereken ciddi bir sorun vardır. Öğretmenin sesini duymayan, öğretmeni koruyamayan bir sistem sağlıklı şekilde işleyemez. Eğitimde başarıyı konuşabilmek için önce öğretmenin can güvenliğini, çalışma huzurunu ve mesleki itibarını güvence altına almak gerekir."

"SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE YÜRÜTÜLMELİ"

CHP'li Kılıç, hem adli hem de idari soruşturmanın hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Başlatılan soruşturmanın ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü incelemenin en küçük ayrıntı dahi göz ardı edilmeden sürdürülmesi gerekir. Görev yaptığı okulda yaşandığı iddia edilen olaylar, yapılan başvurular, varsa ihmaller ve sorumluluklar eksiksiz biçimde ortaya çıkarılmalı ve öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin yapısal sorunları çözecek politikalar üretilmelidir" ifadesini kullandı.

BAKAN TEKİN'E SORDU

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesinde; Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin başlatılan idari soruşturmayı, öğretmenin daha önce yaptığı iddia edilen şikayetleri, okul yöneticileri hakkında yürütülen işlemleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere yönelik mobbing vakalarını önlemeye dönük mekanizmalarını sordu. CHP'li Kılıç, "Irmak Ayşe Koparan'ın ailesinin ve kamuoyunun beklediği şey spekülasyon değil gerçektir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın Ölümü Meclis Gündeminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Park halindeki araçta korkunç sır Oyun oynayan çocuklar buldu Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
Ergin Ataman, Türkiye’ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım’ın yükü büyük 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Grubu’na Diyarbakır’da bir silahlı saldırı daha
Koç Grubu'na Diyarbakır'da bir silahlı saldırı daha
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 13:45:16. #7.12#
SON DAKİKA: Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın Ölümü Meclis Gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.