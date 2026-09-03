Öğretmen Şahin, fındık işçilerine moral için davul ve cümbüş ekibi tuttu

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde fındık hasadı için bahçeye giren tarım işçileri, mesaiye başladıkları sırada bahçe sahibi öğretmen Gürsel Şahin'in sürpriziyle karşılaştı. İşçiler, fındık bahçesine getirilen davul ve cümbüş ekibi ile işlerine kısa süre ara vererek çalan müziklerle eğlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğretmenlik yapan Gürsel Şahin, Düzce'nin Yığılca ilçesi Aydınyayla köyündeki bahçesinde, fındık toplamak için 25 kişilik işçi ekibi kurdu. Şahin, fındık bahçesinde sıcağın altında çalışan işçilere moral vermek ve onları eğlendirmek için davul ve cümbüş ekibi tuttu. Mesaiye ara veren işçiler, çalan müzikler eşliğinde eğlendi.

İşçilerin eğlenceli bir ortamda çalışmasını istediğini belirten Şahin, "Bir yandan öğretmenlik yapıyorum, bir yandan da burada çavuşluk yapıyorum. Burada tarla sahibi olarak, emekçi kardeşlerimizin mutlu olması ve eğlenceli bir şekilde fındığımızı toplatmak için böyle bir program yaptım" diye konuştu.

Güneşin altında, günlük 2 bin TL yevmiye ile fındık toplandığına dikkat çeken Şahin, "Emekçi arkadaşlarımız gerçekten canıyla savaşarak fındıkları topluyor. Bu insanların molası bile bazı tarla sahiplerinin gözüne batıyor. Biz böyle bir ortamda, hepimiz kardeşiz diyerek işçilerimizi mutlu etmek istedik. Tatlı dille söylendiği zaman işçilerimizden katbekat verim alırsınız. Ancak o sıcaklığın altında psikolojik baskı yapıldığında motivasyon gidiyor ve o iş yapılmıyor. Ben buna bir örnek olmak istiyorum. İnşallah diğer tarla sahipleri de emekçi insanları ezmeden tarlalarını toplatmaya devam ederler" dedi.