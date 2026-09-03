Öğretmen Şahin, fındık işçilerine moral için davul ve cümbüş ekibi tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmen Şahin, fındık işçilerine moral için davul ve cümbüş ekibi tuttu

Öğretmen Şahin, fındık işçilerine moral için davul ve cümbüş ekibi tuttu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Yığılca'da fındık bahçesi sahibi öğretmen Gürsel Şahin, 25 kişilik işçi ekibine moral vermek için davul ve cümbüş ekibi tuttu. Mesaiye ara veren işçiler müzik eşliğinde eğlenirken, Şahin diğer tarla sahiplerine de örnek olmak istediğini söyledi.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde fındık hasadı için bahçeye giren tarım işçileri, mesaiye başladıkları sırada bahçe sahibi öğretmen Gürsel Şahin'in sürpriziyle karşılaştı. İşçiler, fındık bahçesine getirilen davul ve cümbüş ekibi ile işlerine kısa süre ara vererek çalan müziklerle eğlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğretmenlik yapan Gürsel Şahin, Düzce'nin Yığılca ilçesi Aydınyayla köyündeki bahçesinde, fındık toplamak için 25 kişilik işçi ekibi kurdu. Şahin, fındık bahçesinde sıcağın altında çalışan işçilere moral vermek ve onları eğlendirmek için davul ve cümbüş ekibi tuttu. Mesaiye ara veren işçiler, çalan müzikler eşliğinde eğlendi.

İşçilerin eğlenceli bir ortamda çalışmasını istediğini belirten Şahin, "Bir yandan öğretmenlik yapıyorum, bir yandan da burada çavuşluk yapıyorum. Burada tarla sahibi olarak, emekçi kardeşlerimizin mutlu olması ve eğlenceli bir şekilde fındığımızı toplatmak için böyle bir program yaptım" diye konuştu.

Güneşin altında, günlük 2 bin TL yevmiye ile fındık toplandığına dikkat çeken Şahin, "Emekçi arkadaşlarımız gerçekten canıyla savaşarak fındıkları topluyor. Bu insanların molası bile bazı tarla sahiplerinin gözüne batıyor. Biz böyle bir ortamda, hepimiz kardeşiz diyerek işçilerimizi mutlu etmek istedik. Tatlı dille söylendiği zaman işçilerimizden katbekat verim alırsınız. Ancak o sıcaklığın altında psikolojik baskı yapıldığında motivasyon gidiyor ve o iş yapılmıyor. Ben buna bir örnek olmak istiyorum. İnşallah diğer tarla sahipleri de emekçi insanları ezmeden tarlalarını toplatmaya devam ederler" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Müzik, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Şahin, fındık işçilerine moral için davul ve cümbüş ekibi tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:34:59. #7.13#
SON DAKİKA: Öğretmen Şahin, fındık işçilerine moral için davul ve cümbüş ekibi tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement