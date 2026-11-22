Öğretmen Yasin Demir cinayetinde H.Ö. ve K.G. adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Öğretmen Yasin Demir'in Alanya'da bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada H.Ö. ve K.G., Alanya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüphelinin savcılıktaki sorgu ve işlemleri sürüyor.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Öğretmen Yasin Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayın şüphelileri H.Ö. ve K.G., Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?