Öğretmenin Cesedi Nehirde Bulundu - Son Dakika
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Öğretmenin Cesedi Nehirde Bulundu

Kayıp ihbarı sonrası Erzurum'da öğretmen Sabit Bülbül'ün cesedi Karasu Nehri'nde bulundu.

29.12.2024 16:16
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Erzurum'da 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmenin cesedi, Karasu Nehri'nde bulundu.

Yakutiye ilçesinin Altın Bulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olan matematik öğretmeni Sabit Bülbül'ün (39) aracının dün terk edilmiş vaziyette bulunduğu Aşkale ilçesi yakınlarındaki Karasu Nehri'nde başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, nehirde ve çevresinde yaptıkları aramalar sonucu öğretmenin cesedini suda buldu.

Ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı Bülbül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Bölgede arama çalışmalarını takip eden Bülbül'ün yakınları, cenazenin bulunmasıyla gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

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