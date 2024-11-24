10.00- 12.30- 15.00 -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu'na katılacak, Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, öğretmenlerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
15.00 - Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Kadıköy'de açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
15.00 - Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'ne CHP'li 81 il başkanı da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
17.00 - Yaşam Hakkı Savunucuları Kadıköy'de yapacağı basın açıklamasıyla AYM'ye "yasayı iptal et" çağrısında bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
15.00 - Efes Selçuk Belediyesi bütçesinin yüzde 60'lık kısmını oluşturan Meryem Ana Otoparkı gelirlerinin belediyeden alınması nedeniyle belediye emekçileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Meryem Ana Evi önünde direniş çadırı kuracak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › Öğretmenler Günü etkinlikleri ve CHP'nin programı - Son Dakika
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