Öğretmenlerden Yaz Tatili Seferberliği

Konya'nın Yunak ilçesinde öğretmenler, yaz tatilinde öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için görev yaptıkları okulun boya ve bakım işlerini gönüllü olarak üstlendi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Gökhan Altuner, yaz tatilinde öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim alması için okulun bakım ve onarım çalışmalarını yapmaya başladı.

Çalışmaların ilk 20 gününde okulun eksikliklerini gidermek için tek başına çalışan Altuner'e bir süre sonra okulun müdür yardımcısı Kadir Uysal ile öğretmenler Ramazan Özdemir ve Emre Önsöz de destek verdi.

Binayı boyayan, sıra ve masaların bakım ve onarımını yapan öğretmenler, okulda görsel düzenlemeler de gerçekleştirdi.

"Çalışmaların temel amacı öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağlamak"

Okul Müdürü Altuner, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim sezonuna yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda bir gönüllülük çalışması başlattıklarını aktaran Altuner, eskiyen malzemeleri tekrar kullanılabilir hale getirdiklerini dile getirdi.

Tahrip olmuş sıraları temizlediklerini, kırılan yerlerin tadilatını yaptıklarını anlatan Altuner, şöyle konuştu:

"Kullanılması güç hale gelen sıra ve masaları tek tek elden geçirip tamir ettik. Onarılan eşyaları yeniden kullandık. Bu malzemeleri tekrar eğitim ortamına kazandırdık. Okulun fiziki şartları iyileştirilirken mevcut malzemelerin yeniden kullanılmasıyla tasarruf sağlandı. Çalışmaların temel amacı, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağlamak. Yaz tatilini okulun eksiklerini gidermek için değerlendirmeyi tercih ettik. Yaklaşık 40 gündür okulun fiziki şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Karşılık beklemeden yapılan bu çalışmayla hem öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamına kavuşması hem de mevcut imkanların verimli kullanılması hedeflendi."

Altuner, okulun ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde gidermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Sınıf öğretmeni Ramazan Özdemir ise öğrencileri daha sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamında karşılamak istediklerini belirterek, "Milli servetimize ve milli ekonomimize katkı sağlamak amacıyla başlattığımız çalışmayla, mevcut sıra ve masalarımızı yeniden değerlendirerek kullanıma kazandırıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimize geri dönüşümün, kaynakları verimli kullanmanın ve çevreye duyarlı olmanın önemini uygulamalı olarak göstermiş oluyoruz." diye konuştu.