(ANKARA) - Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, 13 gündür sürdürdükleri açlık grevini sonlandırma kararı aldı. Öğretmenler adına yapılan ortak açıklamada, "Arkadaşlarımızın, ailelerimizin hayatı ve yaşayabilecekleri olumsuz durumlar karşısında sorumlu davranıyor, kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen, sanatçı dostların çağrısına karşılık veriyor, Ankara'daki direnişimize ara veriyor, açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz illerde farklı biçimlerde büyük bir motivasyon ve enerji ile devam edecektir" denildi.
Son Dakika › Güncel › Öğretmenlerin Açlık Grevi Sona Erdi - Son Dakika
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