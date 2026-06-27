Öğretmenlerin Açlık Grevi Sona Erdi - Son Dakika
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Öğretmenlerin Açlık Grevi Sona Erdi

27.06.2026 18:10
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Özel sektör öğretmenleri, açlık grevini sonlandırarak mücadeleye devam etme kararı aldı.

(ANKARA) - Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, 13 gündür sürdürdükleri açlık grevini sonlandırma kararı aldı. Öğretmenler adına yapılan ortak açıklamada, "Arkadaşlarımızın, ailelerimizin hayatı ve yaşayabilecekleri olumsuz durumlar karşısında sorumlu davranıyor, kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen, sanatçı dostların çağrısına karşılık veriyor, Ankara'daki direnişimize ara veriyor, açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz illerde farklı biçimlerde büyük bir motivasyon ve enerji ile devam edecektir" denildi.




Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerinin Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara Şubesi'nde 13 gündür sürdürdüğü açlık grevi sona erdi.
Şube önünde yapılan açıklamada, Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında yayımladığı genelgeye dikkati çekilerek, anayasal ve demokratik hakların kısıtlandığı ifade edildi.
Açıklamada, "Arkadaşlarımızın, ailelerimizin hayatı ve yaşayabilecekleri olumsuz durumlar karşısında sorumlu davranıyor, kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen, sanatçı dostların çağrısına karşılık veriyor, Ankara'daki direnişimize ara veriyor, açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz illerde farklı biçimlerde büyük bir motivasyon ve enerji ile devam edecektir" denildi.
Sendika, 1 Haziran'da başlatılan mücadelenin 14 Haziran'da direniş, 15 Haziran'da ise açlık grevi boyutuna taşındığını belirterek, süreç boyunca taleplerinin toplum nezdinde daha görünür hale geldiğini ve eğitim alanındaki sorunların daha geniş kesimler tarafından tartışıldığına işaret edildi.
Açıklamada, öğretmenlerin taleplerinin yalnızca çalışma koşullarını iyileştirmeyi değil, eğitim alanında yaşanan yapısal sorunların çözümünü de amaçladığı ifade edildi. İktidarın talepler karşısında çözüm üretmediği öne sürülen açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri ve ilgili siyasi aktörler çözüm için adım atmaya çağrıldı.
Açıklamada, Temmuz ayı ortasına kadar mücadelenin ülkenin farklı kentlerinde sürdürüleceği belirtilirken, bu süreçte çözüm sağlanmaması halinde eylemlerin yeniden Ankara'ya taşıyacaklarını bildirildi.



Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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