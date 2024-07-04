Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi Görüşmeleri Devam Ediyor

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(TBMM)- Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda bugün de devam ediyor. CHP'nin "Atatürk ilke ve inkılapları", "öğretmen hak ve sorumlulukları"nın yer almadığı gerekçesiyle 5. maddenin teklif metninden çıkarılması için verdiği önerge reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bu toprakların en büyük değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu toprakların en büyük değeri Cumhuriyet'tir. Bu toprakların en büyük değeri hafızalarımıza kazınması gereken Köy Enstitüleridir. Bu toprakların en büyük değeri Anadolu'nun dört bir yanından çoban ateşleri yakan öğretmen okullarının anlayışıdır" dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, dün ilk 4 maddesi kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin görüşmeleri bugün kaldığı yerden devam ediyor. Komisyon, Mahmut Özer başkanlığında toplandı.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, teklifin öğretmenlerin ödev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen 5. maddesiyle ilgili "Atatürksüzleştirme, bir cumhuriyetsizleştirme, bir yurttaşsızlaştırma anlayışının maalesef izlerini görüyoruz. Şimdi, bunun Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alması son derece düşündürücü ve vahim; bunu kabul etmemiz mümkün değil. Anadolu aydınlanması, yurttaşlık felsefesi kız çocuklarının okutulmasını, kadın -erkek eşitliğinin yerleştirilmesini baz alıyor. Şimdi, eğitimde sadeleşme iddiası var ama eğitimde sadeleşme iddiası, buradaki Atatürk ve Türk cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti devrimlerin vurgusunu ve öğretmenlerin bu yöndeki temel tarihi ve ahlaki sorumluluğunu yazmamayı, ifade etmemeyi maruz ve mazur göstermiyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'na aykırı faaliyetlerden dolayı görevi kötüye kullanmak suçuyla yargılanmalıdır. Diğer bir mesele de değerler eğitimi veriyoruz diyorsunuz. Bakın değerler eğitimi veriyorsanız bu toprakların en büyük değerlerinden azade bu işi yapamazsınız. Bu toprakların en büyük değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu toprakların en büyük değeri Cumhuriyet'tir. Bu toprakların en büyük değeri hafızalarımıza kazınması gereken Köy Enstitüleridir. Bu toprakların en büyük değeri Anadolu'nun dört bir yanından çoban ateşleri yakan öğretmen okullarının anlayışıdır" dedi.

"Burada Atatürk eksik. Anayasanın başlangıç hükümleri, Atatürk ınkılap ve devrimleri eksik"

Teklifte "Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili bölümün çıkarıldığını" söyleyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"Bugün yepyeni bir yasa var ve burada değişikliğe gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Anayasa'da ifadesini bulan temel ilkelere bağlı Türk milletinin milli manevi ve ahlaki ilkelerini benimsemiş, ülkesine içinde yaşadığı topluma ve insanlığa karşı sorumluluk hisseden erdemli insanlar olarak yetiştirir deniyor öğretmenin amacında. Burada ne eksik, Atatürk eksik. Anayasa'nın başlangıç hükümleri, Atatürk, Atatürk ınkılap ve devrimleri eksik, Atatürk milliyetçiliği eksik. Bir sadeleştirme ihtiyacı varsa niye Atatürk'ten, Atatürk ilkelerinden başlama ihtiyacı olduğunu, önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimiz yeni nesilleri yetiştirirken Atatürk ilke ve devrimlerine, Anayasa'nın başlangıç ilkelerine, Atatürk'ün önümüze koyduğu milliyetçilik ilkesine uymayan, aykırı olabilen veya bunu önemsemeyen gençler olmasından rahatsız olmayacaklar mı?"

"Seküler cemaatler de var"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise "Endişe, kaygı, ithamlar açısından yersiz olduğunu ifade ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın arkadaşlarımızla 70 sivil toplum kuruluşuyla bir protokolü var. Bunların bunun içerisinde LÖSEV de var. Birbirimizin niyetlerini sorgulamayalım hepimiz siyasi mücadelelerin içerisinden çıkarak geldik. Türkiye'de dini cemaatler, tarikatlar olduğu gibi seküler cemaatler seküler tarikatlar da var. Bunlar bu ülkenin sıkıntılı konuları olabilir. Benim de mensup olduğum birçok sivil toplum kuruluşu var. Biz kendi değerlerimize yakın gördüğümüz STK'larla daha yakın çalışmayı arzu ediyoruz. Ben Birlik Vakıfı'nın il başkanlığını yaptım Ankara'da başka vakıflarında... Bu vakıflar kamu yararına çalışan vakıflarımız. TÜGVA ile bağlantısı olmuş birisi olarak burada bunlarla muhatap olan birisi olarak üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Atatürk'te problem yoksa, maddenin tamamını koyun"

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Elbette niyet okumamalıyız ama sonuç itibarıyla elimizde bir kanun teklifi var ve bu kanun teklifi içindeki maddeler onu da somut bir biçimde buraya koyar. Murat Emir Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili bölümün çıkarıldığını söyledi. Bununla ilgili bir sorun yoksa bunu diğer kanunun içerisinde varsa bunun içerisine de tekrar koyalım. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun birinci maddesindeki ifadeyi koyun. Maddenin tamamını koyun. Atatürk'te problem yoksa bu bir problem olmamalıdır. Dolayısıyla yarım satır fazla oldu diye üzüleceğinizi zannetmiyorum. Bu net olarak niyet testidir" dedi.

Öğretmenlerin hak ve sorumluluklarının maddeye eklenmesini öneren Özçağdaş, merkezi ve mahalli yapılan sınavlarda öğretmenlerin zorunlu olarak yer almasını da eleştirdi. Özçağdaş, "Bu resen öğretmenleri görevlendirmek demektir. Bu şekilde geçerse oysa bu öğretmenlerin rızasıyla olması gereken bir konudur. Bunun başına mutlaka 'rıza' eklenmelidir" dedi.

Mersin'de iki öğretmene 'dini eğitimi engelledikleri" gerekçesiyle ÇEDES soruşturması başlatıldığını söyleyen Özçağdaş, "Siz bu çocukların değerlerini öğrenmemesinden ne gibi rahatsızlık duyuyorsunuz diyebilirsiniz. Bizim eğitim programımızın içerisinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersi var. Neden müftülerden sürekli içerisi girmesi, türbelerin ziyaret edilmesi gibi... Siyasi grupların okullara girmesine izin verilmesi gibi" diye konuştu.

Sunat: "Okul dışındaki görevler zorunlu olamaz"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, "Bazı kapalı ifadelerle bir şeylerin üzeri örtülmeye mi çalışılıyor diye hepimizin aklına geliyor. Aynı şekilde bu kanuna da baktığımızda Anayasa'da ifadesini bulan ve Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki temel ihtiyaçları bulan gibi ifadelerle zor hale gelmiş gözüküyor. Ülkemizdeki hassasiyetlerin ne kadar sıkıntılı hal aldığını görmüş olmamız lazım. Merkez ve mahalli sınavlarında görev yapmamaları zorunluluk haline getirmiş, okul dışındaki görevler zorunlu olamaz" dedi.

Muhalefet partilerin önerileri reddildi

CHP'nin Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki "Atatürk inkılap ve ilkeleri" ile "Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkeler"e yer verilmediği gerekçesiyle maddenin teklif metnin çıkarılmasına ilişkin verdiği önerge reddedildi.

DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin, öğretmenlerin "merkezi ve mahalli yapılan sınavlarda görev almak" ibaresinin tekliften çıkarılması önergesi de reddedildi.