Öğretmenlik Meslek Kanunu Görüşmeleri Başladı

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(TBMM) - Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerinde başladı. Muhalefet partileri kanunu usule aykırı bularak eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayın Bakan geçen ay 'Biz yasayı hazırladık imza sürecini Meclis'te takip edecekler dedi.' Siz imza sürecini takip edenlersiniz. Siz de imzalayanlarsınız, sizin göreviniz o kadar. Yasanın hangi maddesine baksanız hukuk devletinin ayaklar altına alındığını görüyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Öğretmenlik Meslek Kanunun tümü üzerinde görüşmelere geçmeden önce CHP ve DEM parti aleyhte söz aldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Anayasa Mahkemesi'nin 27 Haziran'a kadar yasal düzenleme yapılması gerektiği kararını hatırlatarak, "Siz ne yaptınız 26 Haziran'da yasa teklifini komisyona sundunuz. Anayasa'ya karşı hile yapıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddeler var ve gelmiş buraya diyorsunuz ki 'Anayasaya aykırı değil.' Tali komisyonları neden işletmediniz, Plan Bütçe ve Adalet Komisyonu tali komisyon değil miydi? Tali komisyonda olan milletvekilerinin teklif metnine ilişkin görüş ve düşüncelerini nasıl almış oldunuz" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iki yıl önce verilen ve Anayasa Mahkemesi'nden dönen Öğretmenlik Meslek Kanuna ilişkin, "Anayasaya aykırı bir kanun yapmakta hiçbir sorun görmeyen bir AKP grubu ile karşı karşıyayız. Şimdi diyorsunuz ki acele etmemiz lazım, niye zamanında getirmiyorsunuz. Anayasa sizi bağlamıyor mu? Sayın Bakan geçen ay 'Biz yasayı hazırladık imza sürecini Meclis'te takip edecekler dedi.' Siz imza sürecini takip edenlersiniz. Siz de imzalayanlarsınız, sizin göreviniz o kadar. Yasanın hangi maddesine baksanız hukuk devletinin ayaklar altına alındığını görüyorsunuz. Hangi disiplin kurulunu nasıl seçeceğiniz hangi öğretmene hangi cezayı uygulayacağınız var mı bu yasada?

TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, daha sonra kanuna ilişkin teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçti.

Saadet partisi Grubu adına konuşan Mehmet Karaman da Meclis Başkanı'nın tali komisyona ilettiğini ancak tali komisyonun üyelerini toplamadığını, görevini yapmadığını belirtti. Karaman, "kanunun hazırlık ve çalışma aşamaları daha geniş bir zamana yayılmalıydı. Malum bu aralar vergiyi tabana yaymak meşhur oldu, vergi yerine istişare tabana yayılsa hem bu kanunda hem tüm uygulamalarda çatışma ve kutuplaşma olmazdı" dedi.