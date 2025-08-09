Oğulbey Köyü'nde Yeni Cami Açıldı

Almus ilçesine bağlı Oğulbey köyünde, hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen cami ibadete açıldı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, caminin açılışı yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek,

"Bu kutsal mabedin yapımında maddi ve manevi olarak destekte bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Törene, Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

