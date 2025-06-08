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Oğuldan Babaya Hayat Veren Nakil

Oğuldan Babaya Hayat Veren Nakil
08.06.2025 11:45
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Bayram Çetin, oğlunun karaciğeriyle Kurban Bayramı'nda hayata tutunarak çifte bayram yaşadı.

Erzurum'da karaciğer yetmezliği olan Bayram Çetin, kızının organı uymayınca nakil için okuduğu hemşirelik bölümünü donduran oğlunun karaciğeriyle hayata tutunarak Kurban Bayramı'nda çifte bayram yaşadı.

Erzurum'da yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk babası Çetin'e, 1,5 yıl önce vücudundaki şişlik nedeniyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde karaciğer yetmezliğine bağlı siroz tanısı konuldu.

Yaklaşık 3 ay önce mide kanaması geçiren Çetin'e acilen karaciğer nakli yapılması gerektiği söylendi.

Önce Çetin'in kızı Gülşah, bağış için tetkik yaptırdı ancak karaciğeri nakle uygun olmayınca Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki oğlu Murat Çetin, babasına karaciğer dokusunu vermek için hastaneye başvurdu.

Tetkiklerde Murat Çetin'in karaciğer dokusunun babasıyla uyuştuğu belirlenerek biraz kilo vermesi istendi.

Süreç tamamlandıktan sonra Çetin'e, Hastanenin Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necip Altundaş başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı ameliyatla oğlundan alınan karaciğer nakledildi.

Üniversite eğitimine bir yıl ara veren oğlundan nakledilen karaciğer parçasıyla yeniden hayata tutunan Bayram Çetin, Kurban Bayramı'nda çifte bayram yaşadı.

"Çok mutluyum, en büyük bayram hediyesi oldu"

Bayram Çetin, AA muhabirine, şeker ve KOAH nedeniyle yoğun bakımda yatarak tedavi gördüğünü, sonra karaciğer yetmezliği geliştiğini söyledi.

Önce kızının bağışçı olduğunu anlatan Çetin, "Kızım karaciğerini verdi ama küçük geldi. Oğlum devreye girdi hemşirelik öğrencisiydi, okulunu dondurup ciğerini verdi. Çok mutluyum, en büyük bayram hediyesi oldu. Hiç umutsuz olmadım. Çocuklarımın biri zaten küçük, ikisi vermek istedi birine nasip oldu. Hamdolsun, şükür olsun. Allah ayaklarını taşa değdirmesin." dedi.

Duygularını dile getirirken gözyaşlarını tutamayan Çetin, bayramı çocuklarıyla geçirmenin güzel bir duygu ve mutluluk olduğunu belirterek, hastalığı sürecinde kendisine destek veren eşine teşekkür etti.

"Oğlum karaciğerini vermeseydi belki yaşamazdım"

Nakli yapan Dr. Öğr. Üyesi Altundaş ve ekibine dua eden Çetin, "Karaciğer yetmezliğini öğrendiğimde 'Allah'tan gelmiş' diyerek üzülmedim ama ev halkı ve aile olarak çok zor günler geçirdik. Allah tüm hastalara şifa versin. Oğlum karaciğerini vermeseydi belki yaşamazdım, organ bağışı önemli." diye konuştu.

Bayram Çetin'in eşi Seyyare Çetin de merkezdeki hizmetlerden çok memnun kaldıklarını ifade ederek, "Allah evlatlarımızdan bin kere razı olsun, eşim sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Merkezdeki hocalarımız ve çalışanlardan Allah razı olsun, 20 gün içinde nakil olup kurtulduk. Çocuğumun karaciğeri eşime tam bayram hediyesi oldu, oğlum evde henüz toparlayamadı." şeklinde konuştu.

"Son 2 ay içinde 13 nakil yaptık"

Merkezin Müdürü Necip Altundaş da Çetin'in yaklaşık 3-4 ay önce karaciğer yetmezliğine bağlı mide kanaması geçirdiğini ve o dönemde merkezin ruhsat sürecinden bir değişiklik yapıldığını aktardı.

Organ Nakli Merkezinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Altundaş, "Son 2 ay içinde 13 nakil yaptık, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve idareci hocalarımızın yardımıyla bu işleri devam ettiriyoruz. Ayrıca bu işleri bize öğreten ve yol açan merkezin eski müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın yardımıyla nakil bekleyen hastalara şifa olmaya, elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Altundaş, şöyle devam etti:

"Kızı olmadı, sonra Murat da olmadı, Murat'ın bir yağlanması, kilo problemi vardı o işi halledip Bayram Bey'i hazırladık ve karaciğeri naklettik. Bayram Bey taburcu olmayı çok istiyor, taburcu ediyoruz ama kontrollerimiz sık sık olacak."

Kaynak: AA

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