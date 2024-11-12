Oğulun Vahşeti: Anne Nilay Çoban'a Veda - Son Dakika
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Oğulun Vahşeti: Anne Nilay Çoban'a Veda

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Cinnet geçiren 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan Nilay Çoban, toprağa verildi.

12.11.2024 14:54
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Oğul vahşetine kurban giden anneye veda

Oğlu tarafından öldürülen Nilay Çoban son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuduğu sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Nilay Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

Muratlı Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Çoban'ın cenazesi, Kazımdirik - Turan Mahallesi'nde Turan Camii'ne getirildi. Çoban'ın yakınları ve olayda yaralanan ve tedavi olan dede C.Ç. burada taziyeleri kabul etti.

Çoban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Uykudayken öldürmüş

Önceki gün gece saat 03.00'da meydana gelen olayda cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Çoban'ı bıçakladı. Ardından babası M.Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası G.Ç., yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç.'yi de bıçakladı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilmişti.

Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, lise öğrencisi oğlu ise tutuklanmıştı.

Dede C.Ç. ve Amca G.Ç. hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Oğulun Vahşeti: Anne Nilay Çoban'a Veda - Son Dakika

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