Oğuzlar'da Kışlık Yufka Hazırlıkları Başladı

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kışlık yufka yapımına başlandı.

Türkiye'nin ceviz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'inin karşılandığı Oğuzlar ilçesinde kadınlar, hasadın ardından bir yandan ceviz işlerken diğer yandan kış mevsimi boyunca tüketecekleri yufkayı pişiriyor.

Mahalle sakinleri imece usulüyle her gün bir kişi için yufka açarak, birbirlerine yardım ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, yufka pişiren kadınları ziyaret ederek "kolay gelsin" dileğinde bulundu.

Cebeci, daha sonra ocağın başına geçerek yufka pişirdi.