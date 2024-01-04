OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerinin yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Dicle, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
OKA Genel Sekreteri Dicle, seçkideki "Deprem-Umut" kategorisinde, Sergen Sezgin'in çektiği "209. saat" isimli fotoğrafı, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı fotoğrafını oyladı.
Çevre ve yaşam kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin" isimli fotoğrafını seçen Dicle, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.
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